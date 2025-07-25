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Осложнения после пластики: в Украине создали механизм поддержки для пациентов
Пластические хирурги запускают новый инструмент поддержки для пациентов, которые столкнулись с осложнениями после операций.
Инициатором стал хирург Денис Юрченко, а реализуется проект в рамках Украинской ассоциации пластической, реконструктивной и дерматологической эстетической хирургии, онкопластической маммологии (UPRADAS).
Как отмечает Юрченко, осложнения во время реабилитационного периода — это известная часть работы любого хирурга. Но в таких ситуациях пациентам часто требуется дополнительное внимание, объяснения и профессиональный диалог.
«Осложнения у пациентов иногда случаются у врачей. Я не исключение. Но важно иметь механизм, как реагировать на них с заботой, спокойно и профессионально», — прокомментировал Денис Юрченко.
Именно для этого создается комиссия при Ассоциации, через которую пациенты с осложнениями во время или после реабилитации смогут обратиться за «вторым мнением» — к любому члену Ассоциации (а это большинство ведущих хирургов Украины).
При необходимости может быть созван консилиум врачей, который рассматривает медицинскую историю, проводит осмотр и формирует коллективную профессиональную рекомендацию. В сложных случаях к консультированию могут привлекаться также иностранные эксперты.
Как подчеркивают в UPRADAS, обратиться в Комиссию смогут как пациенты, так и сами врачи.
Цель инициативы — помочь принять обоснованное решение: продолжать реабилитацию или перейти к коррекции. А также — снизить эмоциональную нагрузку как для пациентов, так и для хирургов.
В случае, если потребуется коррекция — пациентка сама будет выбирать врача, которому доверяет. Финансовые условия процедуры будут специальными — ниже стандартных.
«Комиссия будет оказывать профессиональную поддержку. Пациент не должен оставаться один на один с проблемой. Как и врач», — говорит глава UPRADAS Сергей Дербак.
Первые консультации Комиссии планируются уже в августе. Алгоритм обращения будет опубликован на сайте UPRADAS и в соцсетях.82
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