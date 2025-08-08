Open Air и со зрителями: где, когда и как попасть на 2-й благотворительный конкурс Dity. Help Music

15−16 августа 2025 года в Киеве в Unit City состоится финал 2-го благотворительного конкурса Dity. Help Music. Конкурс проводится с 2024 года благотворительной платформой Dity. Help совместно с музыкальным каналом М1 и «Наше Радио». Dity. Help Music является продолжением инициативы Таврического Фонда по поддержке творческих музыкально одаренных детей Украины. До этого фонд проводил фестиваль «Черноморские Игры» в г. Скадовске с 1998-го по 2021 год. В 2023-м финал «Черноморских Игр» вынужденно состоялся в Киеве. В дальнейшем вокальный конкурс фестиваля «Черноморские Игры» переформатировался в конкурс Dity. Help Music, который проходит в Киеве.

В 2024 году Dity. Help Music состоялся в студии канала М1 и был показан в эфире телемарафона «Єдині новини» и на музыкальных каналах М1 и М2.

В этом году полуфинал прошел в студии радиостанции «Наше Радио», а финал состоится open air в Unit City в присутствии зрителей.

Конкурс Dity. Help Music является благотворительной инициативой основателя Таврического Фонда Николая Баграева. Участие в нем бесплатное. К конкурсу допускаются дети от 6 до 18 лет включительно, граждане Украины, независимо от их места жительства.

Несмотря на постоянные обстрелы, потерю домов и близких людей, украинские дети хотят заниматься творчеством и развивать свои таланты. Об этом свидетельствуют 930 заявок на конкурс Dity. Help Music в 2025 году, поступившие из 22 областей Украины, а также из Германии и США. Это невероятно высокий показатель для детских музыкальных конкурсов, которого не было даже в мирное время. Это доказывает, что занятие творчеством помогает детям пережить ужасы войны и испытывать наилучшие моменты детства.

Конкурс Dity. Help Music в 2025 году проходит в следующих номинациях:

- вокалистки и вокалисты (6−9 лет);

- вокалистки и вокалисты (10−12 лет);

- вокалистки и вокалисты (13−15 лет);

- вокалистки и вокалисты (16−18 лет);

- дуэты и группы (6−18 лет);

- современное фольклорное исполнение (6−18 лет);

- авторская песня (автор и исполнитель собственных песен, 6−18 лет).

Победители номинаций получат «песню под ключ», которую спродюсирует украинский музыкальный HUB TAVR Records.

В составе жюри Валентин Коваль (один из родоначальников фестиваля «Черноморские Игры»), Натела Чхартишвили-Зацаринная (генеральная продюсер телеканалов М1 и М2), Виталий Дроздов (генеральный продюсер «Тавр Медиа»), Тоня Матвиенко (заслуженная артистка Украины), Алена Мозговая (музыкальный продюсер), Елена Савинова (преподаватель вокала), Валерий Сасковец (продюсер TAVR Records), Светлана Тарабарова (певица, композитор, артистка), Тина Кароль (народная артистка Украины).

Проект поддерживают лучшие артисты Украины. В этом году на одной сцене с детьми выступят Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, ТИНА КАРОЛЬ, ZLATA OGNEVICH, TARABAROVA, ТОНЯ МАТВИЕНКО, DREVO, DOMIY, МЯТА, PARFENIUK, VLAD DARWIN, POSITIFF, MOLFAR. Также на сцену Dity. Help Music 2025 выйдут его прошлогодние победители: Артем Котенко, Дарья Зубрицкая, Анна Ткач, Народный художественный коллектив «Вокальный ансамбль «Спивограй», Анна Дойна.

В реализации Dity. Help Music задействованы лучшие технические и сервисные компании Украины.

Участие в конкурсе дает юным вокалистам широкие возможности заявить о себе в профессиональной музыкальной среде. Также конкурс способствует участию детей в различных имиджевых проектах всеукраинского и международного уровней и коллаборациям с признанными мастерами современной украинской сцены.

Среди зрителей мероприятия творческие дети с музыкальным уклоном, педагоги, продюсеры, представители музыкальной индустрии, благотворители, дети погибших героев, пленных и без вести пропавших, семьи военнослужащих, люди с инвалидностью, ВПЛ.

Организаторы сделали бесплатный вход для всех, кому это интересно. Для этого нужно только зарегистрироваться по ссылке https://kyiv.ticketsbox.com/event/final-of-the-2nd-dityhelp-music-charity-competition.html

Необходимость регистрации обусловлена контролем количества зрителей в соответствии с нормами безопасности и вмещаемостью укрытия.

В программе Dity. Help Music 2025:

15 августа, 12:00—16:00 — мастер-классы, фан-встречи, презентации;

16 августа, 14:00—17:00 — финал конкурса, 17:00—21:30 — концерт с участием победителей конкурса и популярных украинских исполнителей.



2-й благотворительный конкурс Dity. Help Music финансово поддержали Таврический Фонд, Unit City, KAN Development, Dovgiy Family Office, OMD Optimum Media Ukraine.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Таврический Фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более трех миллионов гривен.

