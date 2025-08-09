- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Некоторые украинцы получат дополнительные выплаты: кому будут доступны почти 20 тысяч грн к отопительному сезону
Уже в следующем отопительном сезоне 2025/2026 года часть украинских семей сможет получить финансовую помощь на оплату отопления. Речь идет о 19400 гривен на каждое домохозяйство, использующее твердое топливо для обогрева. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.
Эту инициативу поддерживают международные партнеры, в том числе США, ЕС, Германия, Великобритания, Норвегия и Швейцария.
Общий бюджет программы составляет почти 3,5 миллиарда гривен, которые будут направлены на помощь семьям в подготовке к зиме.
Приоритет будут предоставлять семьям, проживающим в 10-километровой зоне от границы с россией или линии активных боевых действий. Однако подать заявку могут и жители других прифронтовых районов, если они отвечают определенным критериям уязвимости, в частности:
• низкий доход;
• преклонный возраст;
• наличие детей.
Согласно проекту постановления, помощь будет одноразовой сезонной выплатой, предоставляемой на одно домохозяйство.
Важно, что право на нее имеют только жители домов, отапливаемых твердым топливом.
Выплаты начнут распределять после принятия проекта, чтобы семьи успели закупить топливо до начала отопительного сезона.
Опыт прошлых лет показывает эффективность такой помощи. Так, в течение отопительного сезона 2024−2025 годов около 500 000 домохозяйств получили в общей сложности 3,24 миллиарда гривен.
Как писали «ФАКТЫ», этим летом в Украине ввели новый вид выплат — базовую социальную помощь, которую назначают малообеспеченным.159
