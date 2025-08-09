Базовая социальная помощь: что учитывается в доходе семьи, а что — нет

Этим летом в Украине ввели новый вид выплат — базовую социальную помощь, которую назначают малоимущим.

В ПФУ отмечают, что этот проект — экспериментальный. Обратиться за ее назначением могут получатели:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Вышеуказанная государственная помощь не учитывается в среднемесячном доходе семьи. Следует заметить, что от этого показателя зависит и размер базовой социальной помощи. Также в доход не учтут льготы и субсидии, помощь внутренним переселенцам, единовременные выплаты и выплаты за уход за людьми с инвалидностью, и т. д.

В то же время в среднемесячном доходе учитываются зарплата или денежное довольствие военнослужащих после уплаты налогов, пенсия, стипендия, пособие по безработице, доходы от ценных бумаг, денежные переводы из-за границы и т. д.

«Базовую социальную помощь будут назначать на полгода с последующим автоматическим продлением на время реализации экспериментального проекта (2 года). Она не будет выплачиваться находящимся на временно оккупированных территориях или за рубежом», — подчеркнули в ПФУ и добавили, что осенью перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение, расширят.

Напомним, что многодетные семьи имеют право на ежемесячное государственное пособие на детей — 2100 грн, которое выплачивают на третьего и каждого следующего ребенка до достижения ими 6 лет.

Фото — Pixabay

