- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
- 09.08 22:01 «Он разрушил мою жизнь»: что известно о громких заявлениях внебрачной дочери путина Луизы Розовой
- 09.08 21:33 Чувствует себя потерянной: Келли Кларксон переживает трагедию, которая изменила все
- 09.08 21:04 Не ешьте это на ночь: продукты, замедляющие метаболизм
- 09.08 20:36 Более полугода теплилась надежда: в бою на Покровском направлении погиб воин с Житомирщины
- 09.08 20:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 09.08 20:08 Яблочная вышиванка: это необыкновенно вкусное блюдо будет украшением праздничного стола
- 09.08 19:54 Стрельцам — «Туз Кубков», Львам — «Туз Мечей», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 10 августа
- 09.08 19:41 Ядерный шантаж путина стал его ошибкой: эксперт рассказал, как россия может повторить судьбу СССР
- 09.08 19:02 Милые «мелочи»: стало известно, что подарил один из самых богатых мужчин планеты жене в медовый месяц
- 09.08 18:32 Без короны, но с вином: Меган Маркл строит собственную империю вкуса
- 09.08 18:10 Электронные доказательства обвинения по делу Грановского сфальсифицированы: выводы исследования, проведенного по заказу прокуроров
Базовая социальная помощь: что учитывается в доходе семьи, а что — нет
Этим летом в Украине ввели новый вид выплат — базовую социальную помощь, которую назначают малоимущим.
В ПФУ отмечают, что этот проект — экспериментальный. Обратиться за ее назначением могут получатели:
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- пособия на детей одиноким матерям;
- пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
- временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.
Вышеуказанная государственная помощь не учитывается в среднемесячном доходе семьи. Следует заметить, что от этого показателя зависит и размер базовой социальной помощи. Также в доход не учтут льготы и субсидии, помощь внутренним переселенцам, единовременные выплаты и выплаты за уход за людьми с инвалидностью,
В то же время в среднемесячном доходе учитываются зарплата или денежное довольствие военнослужащих после уплаты налогов, пенсия, стипендия, пособие по безработице, доходы от ценных бумаг, денежные переводы из-за границы
«Базовую социальную помощь будут назначать на полгода с последующим автоматическим продлением на время реализации экспериментального проекта (2 года). Она не будет выплачиваться находящимся на временно оккупированных территориях или за рубежом», — подчеркнули в ПФУ и добавили, что осенью перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение, расширят.
Напомним, что многодетные семьи имеют право на ежемесячное государственное пособие на детей — 2100 грн, которое выплачивают на третьего и каждого следующего ребенка до достижения ими 6 лет.
Фото — Pixabay137
Читайте нас в Facebook