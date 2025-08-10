41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
Украина

Ранее не фиксировали: российские дроны массово атакуют леса на Лиманском и Северском направлениях

15:21 10 августа 2025
Серебрянский лес

Вражеские оптоволоконные БПЛА все чаще лишают украинские силы возможности безопасно передвигаться по лесным дорогам, которые ранее были защищены от российских FPV-дронов ветками деревьев. Благодаря этому россияне продвигаются в лесистой местности на Лиманском и Северском направлениях, где традиционно испытывали трудности с операциями.

Российские силы сейчас нарушают логистику ВСУ, поставки и ротации в Серебрянском лесу, атакуя украинские грузовики, двигающиеся по лесным дорогам. Один из украинских военнослужащих отметил, что здесь появилась большая спорная «серая зона», отмечается в новом отчете Института изучения войны.

Густая растительность иногда цепляет оптоволоконные кабели, что приводит к отключению беспилотника от оператора дрона. Но уровень успеха, по всей видимости, достаточно высок, чтобы повлиять на украинские операции, считают аналитики.

Добавим, что недавно на передовой были замечены странные беспилотные летательные аппараты с солнечной панелью. Военный рассказал, зачем враг их использует.

126

