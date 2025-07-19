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Не «ждуны», а разведчики: военный рассказал, для чего враг использует БпЛА с солнечной панелью
В начале июля на передовой были замечены странные беспилотные летательные аппараты с солнечной панелью. Тогда высказывались два мнения относительно предназначения таких дронов, но вероятнее всего на самом деле их используют совсем для другого.
Такое предположение в своем Telegram-канале высказал эксперт по средствам радиоэлектронной борьбы Сергей «Флеш» Бескрестнов. Он отмечает, что для маскировки оккупанты вбрасывают фото и информацию о том, что они используют дроны-«ждуны» с солнечной панелью для засады.
На деле же, считает Сергей «Флеш», это для отвлечения внимания от настоящей задачи, а именно — для ведения разведки с вероятностью 95%, а не для засады, как утверждает противник.
«Для засады используют оптоволоконные FPV, располагая дрон в прямом поле зрения на возможную цель (на дороге), потому что радиогоризонт для него не нужен. Поэтому в данном случае мы видим дрон без катушки и даже без БК (чисто батарейка и солнечная панель, а больше и не потянет), поэтому в данном случае у нас дрон на радиосвязи и используется для разведки (расположен на высоте)», — сообщает Сергей «Флеш».
Иными словами, на дрон, предназначенный для разведки, не устанавливают ни средств поражения вроде взрывчатки или боевой части снаряда, ни катушки оптоволокна, тем самым максимально облегчив его и снизив электропотребление. Все это может говорить скорее в пользу именно разведки, для ведения которой при низком электропотреблении вполне может хватить и солнечной панели.
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