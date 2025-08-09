Представителей некоторых знаков зодиака скоро ожидает серьезный финансовый рывок, прогнозируют астрологи. А о том, как будет складываться завтрашний день, воскресенье, рассказывает расписание по картам Таро, которое публикует украинское издание Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Козорог — «Четверка Пентаклей»

Завтра вы будете испытывать потребность в стабильности и безопасности, сосредотачиваясь на сохранении ресурсов. Однако чрезмерный контроль может блокировать возможности. Совет карт: вам желательно найти баланс между сохранением и открытостью к новому.

Водолей — «Восьмерка Жезлов»

Вас ждет день, полон динамических событий и быстрых изменений. Это благоприятное время для путешествий и важных решений. Карта советует действовать решительно, не мешкая, и использовать эту энергию для продвижения вперед. Совет карт: действуйте решительно, не медлите с принятием решений.

Рыбы — «Семерка Мечей»

Будьте бдительны, ведь карта предупреждает об обмане или неискренности. Доверяйте своей интуиции, а не обещаниям других, и будьте осторожны с информацией. Возможно, придется действовать непрямым путем, сохраняя свои планы в тайне. Совет карт: доверяйте своей интуиции, а не обещаниям других людей.

РЕКЛАМА

Овен — «Император»

В воскресенье вы почувствуете себя уверенным руководителем своей жизни. Это время, когда нужно брать ответственность на себя, принимать жесткие решения и наводить порядок по делам. Карта благоприятна для структурирования планов и укрепления своих позиций. Совет карт: завтра сделайте акцент на дисциплине и организации.

Телец — «Сила»

Эта карта говорит о внутренней отваге, стойкости и гармонии. Завтра вы почувствуете, что у вас достаточно сил, чтобы справиться с любыми вызовами, используя не физическую мощь, а мудрость и терпение. Совет карт: завтра доверяйте своей интуиции, а не эмоциям.

Близнецы — «Шестерка Мечей»

В воскресенье вы почувствуете, что оставляете позади что-то тяжелое и двигаетесь к более спокойной жизни. Эта карта символизирует переход и исцеление от прошлых трудностей. Это начало нового, гармоничного этапа. Совет карт: подумайте о том, что вы готовы оставить в прошлом.

РЕКЛАМА

Рак — «Девятка Пентаклей»

«Девятка Пентаклей» — это карта независимости, самодостаточности и наслаждения плодами своего труда. Завтра вы почувствуете удовольствие от достигнутого и оцените свои усилия. Совет карт: уделите время себе и насладитесь моментом.

Лев — «Туз Мечей»

Карта символизирует ясность, прорыв и новое осознание. Это время, когда вы можете принять важное решение, расставившее все точки над «i». Главное — не бояться действовать решительно и честно. Совет карт: используйте свой интеллект, чтобы прояснить ситуацию.

Дева — «Двойка Кубков»

«Двойка Кубков» символизирует гармоничные отношения, взаимное чувство и партнерство. Завтрашний день будет благоприятен для общения, налаживания связей и укрепления отношений. Совет карт: будьте открыты к сотрудничеству и взаимопониманию.

Весы — «Пятерка Мечей»

Эта карта предупреждает о возможных конфликтах, разногласиях или ощущениях поражения. Она говорит о ситуации, где цена успеха слишком высока. Завтра лучше избегать споров. Совет карт: отступите от спора, если он ведет к разрушению.

РЕКЛАМА

Скорпион — «Семерка Кубков»

В воскресенье вы можете оказаться перед выбором, где любая из альтернатив выглядит привлекательной. Важно помнить, что не все, что блестит, есть золото. Карта призывает вас быть осторожными. Совет карт: сфокусируйтесь на фактах, а не на мечтах.

Стрелец — «Туз Кубков»

Эта карта — символ новых эмоциональных начинаний, любви и творческого вдохновения. Сегодня вы можете испытать прилив положительных эмоций. Важно открыться для новых возможностей. Совет карт: откройте своё сердце для новых эмоций.

Как писали «ФАКТЫ», астрологи считают, что в целом август будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.

499

Читайте нас в Facebook