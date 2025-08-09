- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Вас ждет финансовый подъем: какие знаки Зодиака разбогатеют в августе
Астрологи утверждают, что сегодня, 9 августа, успех будет сопровождать тех, кто не только сам излучает радость, но и будет делиться ею с другими.
А представителей трех знаков Зодиака вообще ожидает серьезный финансовый рывок после 11 августа, когда влияние ретроградного Меркурия пойдет на убыль, пишет астрологический сайт Your Tango.
И хотя миллионерами они, возможно, не станут, но набить карманы до конца месяца вполне реально. Важно не упустить момент — звезды дадут шанс, но действовать все же придется самостоятельно. Итак, кто же те счастливчики, которым август обещает богатство?
Овен (21 марта — 19 апреля)
Для Овнов август 2025 года станет по-настоящему горячим в плане финансов. Активные представители огненного знака получат возможность стремительно продвинуться по карьерной лестнице. Может быть, появится шанс съездить в деловую поездку, после которой дела резко пойдут вверх.
С 11 августа энергии будут буквально подталкивать вас к материальному успеху. И, что особенно приятно, доходы могут прийти не только от основной деятельности. Вселенная готовит вам подарок — возможно, неожиданный бонус, премия или даже долгожданное возвращение старого долга. Все это — кармическая награда за упорный труд в течение года.
Совет для Овнов: не отказывайтесь от поездок, предложений и нестандартных решений — именно в них спрятаны деньги.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Тельцам в августе придется поработать, как говорится, в поте лица. Но этот земной знак знает цену труду, поэтому усилия будут оправданы. С окончанием ретроградного Меркурия, уже с 11 числа, напряжение спадет, а вместе с ним начнет расти финансовая отдача.
С 12 по 31 августа откроется настоящий коридор возможностей: можно не только увеличить доход, но и выгодно вложить деньги или запустить проект, который в будущем принесет еще больше. Вложения, инвестиции, крупные покупки — все это будет иметь смысл именно в этот период.
Совет для Тельцов: держите фокус на цели и не бойтесь рисковать в рамках разумного — август обещает вам прибыльные решения.
Лев (23 июля — 22 августа)
Для Львов август станет временем признания и укрепления авторитета на работе. Этот знак как никто другой умеет заявлять о себе. Главное — правильно выбрать момент. До 11 августа лучше не переть на рожон, но уже после этой даты звезды на вашей стороне.
Финансовое вознаграждение придет за смелость и оригинальность. Не бойтесь настаивать на своем мнении, если вы уверены в правоте — проект, идея или переговоры с клиентами. Ваша уверенность будет преобразовываться в прибыль, особенно если вы работаете в сфере, связанной с дизайном, маркетингом или публичными выступлениями.
Совет для Львов: проявляйте лидерство, но с умом — именно так вы получите максимум от звездной поддержки.
