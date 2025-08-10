- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
Легендарный Рафаэль Надаль назвал новорожденного сына в честь покойного тестя (фото)
Двукратный олимпийский чемпион, легендарный испанский теннисист 39-летний Рафаэль Надаль, которому по случаю завершения карьеры подарили ракетку из чистого золота, во второй раз стал отцом, сообщает ultimahora.es.
Жена 22-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» Мария Франциска, объявившая в апреле о беременности, родила мальчика. Малыша назвали Мигелем в честь тестя Надаля Мигеля Перельо, который умер в 2023 году в возрасте 63 лет.
Добавим, что Рафаэль и Мария начали встречаться, когда ей было 17, а ему — 19 лет, и поженились в 2019 году. Эти отношения зародились благодаря сестре бывшего спортсмена, Марибель, поскольку Мери была его одноклассницей. В октябре 2022 года у пары родился сын Рафаэль.
Добавим, что за свою яркую карьеру в теннисе экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль выиграл 92 турнира под эгидой АТР и заработал почти 135 миллионов долларов призовых. В последнее время экс-теннисист занимается гостиничным бизнесом, открыв два отеля в Испании и один в Доминиканской Республике.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавица-теннисистка родила чемпиону НБА третьего ребенка за четыре года.
Фото Instagram, EPA
