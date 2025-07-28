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Красавица-теннисистка родила чемпиону НБА третьего ребенка за четыре года (фото)
Знаменитая датская тенниситка с польскими корнями, экс-первая ракетка мира 35-летняя Каролин Возняцки, объявившая в апреле о беременности, родила третьего ребенка.
«Макс Возняцки Ли родился 26 июля 2025 года! Мама и ребенок здоровы, а наша семья очень счастлива!», — подписала публикацию в победительница Australian Open-2018.
Напомним, что Каролин Возняцки с 2019 года замужем за 42-летним американским экс-баскетболистом, чемпионом НБА Дэвидом Ли. В 2021-м у пары родилась дочь Оливия, а в 2023-м — сын Джеймс.
После рождения Джеймса Возняцки вернулась в тур в августе 2023 года. В 2024 она добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллс, а на US Open в 2023 и 2024 доходила до четвертого круга. В последний раз Возняцки выходила на корт в сентябре 2024, когда проиграла Беатрис Хаддад Майе в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
В целом же за 19 лет в профессиональном теннисе Возняцки выиграла 33 турнира WTA (из них 30 — в одиночном разряде). За годы карьеры дочь профессионального польского футболиста (Петр Возняцки был ее тренером) и экс-волейболистки сборной Польши заработала более 36 млн долларов призовых.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира второй раз стала мамой прямо перед дебютом в новой должности.
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