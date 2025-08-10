- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
«Быстрого решения не будет»: Юрий Бутусов о том, как Украина может усилить свои позиции на переговорах
Известный журналист Юрий Бутусов поделился мыслями о предстоящих переговорах президента США Дональда Трампа и правителя россии владимира путина.
«О переговорах Трампа и путина на Аляске
1. Никаких новых условий перед этими переговорами путин не озвучил. Условия фактически означают капитуляцию и добровольный отказ от 25% своей территории. Россия это уже неоднократно предлагала.
2. Никаких новых условий гарантий выполнения настоящего Соглашения и гарантий безопасности Украины США не озвучили. Украина уже заключала мирное соглашение в 2014−15 годах, и эти соглашения путин нарушил, несмотря на то, что Франция и Германия были гарантами. Трамп предлагает сделку, но сам не хочет становиться ее гарантом. То есть, мир без гарантий безопасности вновь приведет к нападению россии за несколько лет.
3. путин охотно ведет переговоры с США и Евросоюзом о мире уже 11 лет. Он знает, что западные лидеры меняются, вместе с ними исчезают личные гарантии и обязательства. А переговоры россии со странами Запада имеют одну цель — раскол единой позиции НАТО относительно россии, чтобы не допустить дальнейшего усиления санкций и поддержки Украины.
4. Российские войска продолжают интенсивные атаки по всему фронту, враг пытается под прикрытием переговоров о мире полностью захватить украинский Донбасс. Чтобы таким образом предметом переговоров стал не уход Украины из Донбасса, а признание оккупации.
Выводы:
1. Переговоры с Трампом путин будут затягивать, быстрого решения не будет.
2. Военная операция россии по полному захвату Донбасса будет усиливаться, Донбасс был и остается ключевым театром боевых действий. Украина должна приложить все усилия, чтобы наконец-то построить на Донбассе современную линию обороны Славянска и Краматорска, немедленно нужно усилить оборону Покровска и Мирнограда.
3. Украина будет иметь сильные позиции на переговорах, только если сможет на несколько месяцев остановить российское наступление. И силы для такой эффективной обороны и уничтожения штурмовых отрядов врага у нас вполне достаточны — это не только мое мнение и заключение, но мнение десятков командиров, с кем я общаюсь. Развертывание боеспособных корпусов нужно именно здесь. Единственной гарантией безопасности Украины на переговорах есть боеспособная армия, которая силой оружия остановит врага", — написал он.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.
