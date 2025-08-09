41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп и путин готовят встречу: Украину могут оставить в стороне

10:33 9 августа 2025
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Фото из открытых источников

После того, как Дональд Трамп не реализовал свои угрозы ввести против россии жесткие санкции, готовится встреча между главами США и рф. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча между Дональдом Трампом и владимиром путиным запланирована на конец следующей недели. Об этом сообщает Sky News.

Место проведения все еще обсуждается. Однако есть варианты. Они включают в себя ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим. Дональд Трамп 8 августа заявил, что ждет путина на Аляске.

«Дальнейшие детали или логистика до сих пор непонятны и очень нестабильны. Точная дата до сих пор неясна, и они не знают, будет ли привлечен Владимир Зеленский», — цитирует издание источника в Белом доме.

Известно, что представители кремля предоставили список требований потенциального прекращения огня. В свою очередь, США пытается получить согласие от украинской власти и европейских союзников.

РЕКЛАМА

Напомним, что последние несколько дней СМИ начали активно обсуждать возможную встречу Дональда Трампа и путина. Издание Bloomberg написало, что на встречу готовится соглашение, которое не понравится Украине.

РЕКЛАМА
155

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Китайский гороскоп на август. Фото из открытых источников

Шести знакам китайского гороскопа звезды обещают мощный прорыв в ближайшее время

Работа на вредных производствах дает право досрочного выхода на пенсию. Фото - Pixabay

В Украине работников лишают части страхового стажа из-за отпуска: о чем важно знать

Финансовый гороскоп на август. Фото - Pixabay

Вас ждет финансовый подъем: какие знаки Зодиака разбогатеют в августе

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Следующий материал
Новости партнеров