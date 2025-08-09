- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Трамп и путин готовят встречу: Украину могут оставить в стороне
После того, как Дональд Трамп не реализовал свои угрозы ввести против россии жесткие санкции, готовится встреча между главами США и рф. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча между Дональдом Трампом и владимиром путиным запланирована на конец следующей недели. Об этом сообщает Sky News.
Место проведения все еще обсуждается. Однако есть варианты. Они включают в себя ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим. Дональд Трамп 8 августа заявил, что ждет путина на Аляске.
«Дальнейшие детали или логистика до сих пор непонятны и очень нестабильны. Точная дата до сих пор неясна, и они не знают, будет ли привлечен Владимир Зеленский», — цитирует издание источника в Белом доме.
Известно, что представители кремля предоставили список требований потенциального прекращения огня. В свою очередь, США пытается получить согласие от украинской власти и европейских союзников.
Напомним, что последние несколько дней СМИ начали активно обсуждать возможную встречу Дональда Трампа и путина. Издание Bloomberg написало, что на встречу готовится соглашение, которое не понравится Украине.155
