Трамп и путин готовят встречу: Украину могут оставить в стороне

После того, как Дональд Трамп не реализовал свои угрозы ввести против россии жесткие санкции, готовится встреча между главами США и рф. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча между Дональдом Трампом и владимиром путиным запланирована на конец следующей недели. Об этом сообщает Sky News.

Место проведения все еще обсуждается. Однако есть варианты. Они включают в себя ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим. Дональд Трамп 8 августа заявил, что ждет путина на Аляске.

«Дальнейшие детали или логистика до сих пор непонятны и очень нестабильны. Точная дата до сих пор неясна, и они не знают, будет ли привлечен Владимир Зеленский», — цитирует издание источника в Белом доме.

Известно, что представители кремля предоставили список требований потенциального прекращения огня. В свою очередь, США пытается получить согласие от украинской власти и европейских союзников.

Напомним, что последние несколько дней СМИ начали активно обсуждать возможную встречу Дональда Трампа и путина. Издание Bloomberg написало, что на встречу готовится соглашение, которое не понравится Украине.

