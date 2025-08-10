Россияне проникли в Покровск, потеряв большинство диверсантов: отлов выживших оккупантов продолжается

Ситуация под Покровском ухудшается. В город проникли российские диверсанты. Большинство из них были уничтожены. Об этом сообщает DeepState.

«По нашей информации для диверсионных действий в Покровске враг сформировал из трех рот тактические группы по 50 человек в каждой. Целью акции было создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в Селидово. Всего маршрут из Селидового в Покровск занял у кацапов 14 суток. 4 суток до промки в Пещаном и 10 суток они преодолевали из Песчаного до улицы Защитников Украины в Покровске», — говорится в сообщении.

Таким образом, каждые сутки пехотинец противника проходил всего 600 метров в надежде не быть обнаруженным.

«Связь, вода и еда — обеспечивалась сбросами с дронов. Поэтому между группами была хорошая координация и каждый знал о каждом. Использовали плащи для маскировки и прятались в случайных укрытиях. „Диверсанты“ имели трекеры маршрутов, куда должны были двигаться. Около 120 человек из 150 погибли от сбросов, возможно кому-то удалось выжить после ранения. 19 июля группы начали затягиваться в Покровск и совершать диверсионные действия. Все это время ведется поиск остатков групп. На этой неделе еще часть „диверсантов“ сдалась в плен», — сообщили в DeepState.

Как писали «ФАКТЫ», ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев предупреждал, что под Покровском россияне готовятся усилить огневое влияние на силы ВСУ в городе, причем намерены использовать для этого оружие неизбирательного действия — ТОС «Сонцепек».

