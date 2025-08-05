В полукольце и ожидают штурма: эксперт рассказал, что может произойти в ближайшие дни под Покровском

Ситуация под Покровском продолжает ухудшаться. Если в июле отдельные группы оккупантов выходили на околицы города, то уже в ближайшее время можно ожидать штурма непосредственно города. Кроме того, город фактически находится в полукольце. Об этом телеканалу «Эспрессо» заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук. Эксперт заметил, что, выйдя на трассу Покровск — Константиновка, россияне перегруппировались.

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«Враг вступает в фазу непосредственного штурма Покровска. А, между тем, вокруг города сжимаются, ну, точнее, того, что от города осталось, сжимается такое полукольцо. Продолжаются штурмы с юга Соледарского направления, практически на окраинах города пытаются обойти город со стороны Днепропетровщины, с юго-запада, перерезая трассы Покровск — Межевая и Покровск — Павлоград. При этом Покровск — Межевая перерезали, а вот за за Павлоградскую трассу борьба идет в районе Урожайного», — сказал он.

Как подчеркнул Павел Лакийчук, выйдя на трассу Покровск — Константиновка, россияне перегруппировались, усилились резервами и пытались сначала наступать вдоль трассы на город Мирноград, но получили там отпор. После этого они сосредоточились на охвате города с севера, и там образуется очень опасный «мешок», так что очевидно: самые ожесточенные битвы на этом участке еще впереди.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев предупреждал, что под Покровском россияне готовятся усилить огневое воздействие на силы ВСУ в городе, причем намерены использовать для этого оружие неизбирательного действия — ТОС «Солнцепек».

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