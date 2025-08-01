Оккупанты готовятся применить мощное оружие на одном из направлений: где мирным жителям стоит опасаться

В последнее время серьезно осложнилась ситуация под Покровском в Донецкой области, что особенно сильно может ударить по мирным жителям. В частности, враг готовится применить там разрушительное оружие неизбирательного действия в виде тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек».

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Как говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев, по информации местных источников аналитического отдела «Правое Дело», зафиксирована передислокация российскими оккупантами на этом отрезке фронта термобарического оружия. В том числе тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

По словам эксперта, именно на Покровском направлении наблюдается наибольшая активность врага — 57 штурмовых действий (из 172 всего за сутки) в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное. Российская армия передислоцировала на это направление примерно до 110 тыс., а по другим оценкам до 120 тыс. собственных оперативных резервов. Эта группировка является одной из самых боеспособных в армии рф.

Для поддержки своего наступления противник использует средства огневого поражения как ВСУ, так и жилых кварталов города, и с появлением ТОС-1А «Солнцепек» ситуация только ухудшится.

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Как подчеркивает эксперт, это оружие неизбирательного действия и под угрозой оказывается не только жизнь украинских военнослужащих, но и мирных жителей. В городе Покровск, по последним данным, остаются около 1413 гражданских жителей, а в пределах общины — 2809 человек. Эвакуация из города продолжается, но становится все более опасной из-за интенсивных обстрелов российскими войсками мирных жителей.

«Действие взрыва термобарических боеприпасов на человека: ударная волна влечет за собой контузию, разрыв барабанных перепонок, кровотечение из носа, баротравму легких разной степени, часто с кровоизлияниями в легкие, переломы костей. Клиническая картина осложняется обширными ожогами разной степени и термическим шоком. Зафиксированы случаи, когда легкие полностью выгорали изнутри», — говорит о действии термобарического оружия на человека Дмитрий Снегирев.

Первые упоминания о наличии термобарического оружия у участников незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Луганской области датируются августом 2014 года.

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10 марта 2022 г. украинские СМИ сообщили, что минобороны россии подтвердило, что применяет в Украине тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А), которые используют термобарические ракеты.

Следует заметить, что возможное применение российскими оккупантами ТОС в Покровске преследует цель нанести чрезмерные повреждения объектам критической и гражданской инфраструктуры города.

Стоит отметить, что использование термобарического оружия не может применяться против военных целей, если это подвергает опасности мирное население.

«Примечательно, что тактика террора и обстрелов жилищной инфраструктуры используется оккупантами как элемент военно-политического давления на гражданское население. Таким образом создается атмосфера страха и недоверия к действиям центрального правительства», — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

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Тем временем российские оккупанты, вероятно, вышли на окраины Покровска и силами небольших диверсионных и разведывательных групп заходят в сам город.

Фото из открытых источников

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