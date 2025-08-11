- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
Как отстирать шторы, чтобы они стали белоснежными: блогер посоветовала три способа, которые гарантированно работают
Блогерша Марина Жукова, которая посоветовала три работающих лайфхака для стирки кухонных полотенец, рассказала, как отстирать шторы до белоснежности и продлить им жизнь.
По ее словам, эти три приема работают на 100%.
«Вы знали, что многие портят шторы уже на третьей стирке? Потом удивляемся: ткань села, пожелтела или пахнет, как старый подвал. А ведь всё просто. Делюсь своими рабочими хитростями — проверено годами!» — рассказала блогерша.
Лайфхак № 1 — Вместо соли нужно использовать при стирке штор соду.
В таз с кипятком поместить 2−3 столовые ложки соды. Остудить, замочить шторы на 30−40 минут. В результате с желтизной уйдет грязь из волокон. Пятна стоит потереть хозяйственным мылом.
Можно стирать шторы в машинке. К капсуле порошка добавить 30 мл нашатырного спирта в отсек для порошка.
Установить температуру 40°, деликатный режим.
Лайфхак № 2 — Вместо кондиционера подойдет глицерин.
3 ст. л. глицерина растворить в горячей воде, замочить шторы. В результате ткань мягкая, блестящая, форма держится, цвет не тускнеет.
Лайфхак № 3 — Скотч поможет, если на карнизе сломалась заглушка — маленький шарик из скотча спасет шторы от падений.
«На выходе получите мягкие, свежие, ровные шторы без глажки», — утверждает Марина.
Ранее Марина Жукова также рассказала, как постирать большое одеяло.194
