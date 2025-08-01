Самое время: блогер Марина рассказала, как постирать большое одеяло, и почему это нужно сделать сейчас

Эксперт по чистоте Марина Жукова, которая недавно рассказала, как защитить дом от назойливых насекомых, поделилась своим опытом стирки большого одеяла.

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Сейчас лето. По словам Марины, это то самое время, когда нужно стирать одеяла и подушки, чтоб они успели высохнуть.

Блогер считает, что даже если одеяло помещается в стиральную машину, его лучше стирать и полоскать в ванной. Марина считает, что в машинке отстирывается только чехол, а наполнитель нет. Также может остаться запах.

Первый этап — замачивание. Для этого подойдет таблетка для посудомойки (ее растворить в сильно горячей воде) и моющее средство для посуды, лучше FAIRY. Замачивать нужно 30−40 минут. Во время замачивания пятна стоит немного потереть.

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Стирать одеяло можно двумя способами — используя гель для стирки или детский шампунь.

По мнению Марины, лучше всего стирать в шампуни. Детский шампунь хорошо пенится, он мягкий и хорошо выполаскивается.

Когда одеяло постирано, его нужно хорошо прополоскать. Сушить лучше на улице (у кого есть такая возможность). Но для начала, чтобы стекла вода, нужно в ванну поставить лестницу и разложить на ней одеяло. Так и вода стечет, и одеяло будет проветриваться.

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Досушивать можно на балконе. После этого стоит обработать уже чистое и сухое одеяло хлоргексидином. Так одеяло продезинфицируется.

Ранее Марина Жукова рассказала, как отстирать кухонные полотенца до состояния новых.

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