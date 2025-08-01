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Самое время: блогер Марина рассказала, как постирать большое одеяло, и почему это нужно сделать сейчас
Эксперт по чистоте Марина Жукова, которая недавно рассказала, как защитить дом от назойливых насекомых, поделилась своим опытом стирки большого одеяла.
Сейчас лето. По словам Марины, это то самое время, когда нужно стирать одеяла и подушки, чтоб они успели высохнуть.
Блогер считает, что даже если одеяло помещается в стиральную машину, его лучше стирать и полоскать в ванной. Марина считает, что в машинке отстирывается только чехол, а наполнитель нет. Также может остаться запах.
Первый этап — замачивание. Для этого подойдет таблетка для посудомойки (ее растворить в сильно горячей воде) и моющее средство для посуды, лучше FAIRY. Замачивать нужно 30−40 минут. Во время замачивания пятна стоит немного потереть.
Стирать одеяло можно двумя способами — используя гель для стирки или детский шампунь.
По мнению Марины, лучше всего стирать в шампуни. Детский шампунь хорошо пенится, он мягкий и хорошо выполаскивается.
Когда одеяло постирано, его нужно хорошо прополоскать. Сушить лучше на улице (у кого есть такая возможность). Но для начала, чтобы стекла вода, нужно в ванну поставить лестницу и разложить на ней одеяло. Так и вода стечет, и одеяло будет проветриваться.
Досушивать можно на балконе. После этого стоит обработать уже чистое и сухое одеяло хлоргексидином. Так одеяло продезинфицируется.
Ранее Марина Жукова рассказала, как отстирать кухонные полотенца до состояния новых.157
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