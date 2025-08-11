41.12 / 41.65 47.96 / 48.60
Происшествия

За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой

20:33 11 августа 2025
Юрий Стеценко

Мироновский городской совет в последний путь проводил бойца Юрия Стеценко. 24 января 2024 года он погиб в результате крушения самолета воздушных сил российской федерации. Его жизнь оборвалась за мгновение до долгожданной встречи с семьей. Только теперь, спустя полтора года, тело героя вернулось на родную землю, сообщает городской совет. Бойцу навеки 46 лет.

«Юрий после школы поступил в Масловский техникум на отделение „Организация и ведение фермерского хозяйства“. В декабре 1995 года был призван на срочную службу в ряды украинской армии. После демобилизации завершил обучение и получил диплом с отличием. Работал в родном селе, впоследствии — в городе Киеве. Был женат, воспитывал троих детей — Антона, Алексея и Марию», — говорится в сообщении.

В первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину Юрий Стеценко, не колеблясь, собрал вещи и прибыл в РТЦК и СП. Из-за особенностей военной специальности не был мобилизован сразу, но присоединился к рядам добровольческого формирования Мироновской территориальной громады.

14 апреля 2022 года он был призван в Вооруженные Силы Украины, где он нес службу на должности стрелка стрелкового взвода. Защищал родную землю на восточном направлении.

В мае 2022 года во время тяжелых боев в Краматорском районе Донецкой области вместе с побратимами попал во вражеский плен, в котором находился год и восемь месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в бою на Покровском направлении воина с Житомирщины.

