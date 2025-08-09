- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Более полугода теплилась надежда: в бою на Покровском направлении погиб воин с Житомирщины
Радомышльская громада провела в последний путь Руслана Малицкого — земляка, мужественного воина, отдавшего жизнь за независимость Украины. Ему навеки 43 года, сообщает городской совет:
«Руслан проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины в должности пожарного. Имел два высших образования. Он окончил украинский финансово-экономический институт и Харьковский национальный университет. Работал в родном городе в электросетях, управлении Пенсионного фонда Украины и отделе социального обеспечения».
По словам земляков, 29 декабря 2024 родные получили страшное известие: Руслан Малицкий пропал без вести вблизи населенного пункта Воздвиженка Покровского района. Надежда не покидала родных героя… Но ранение, несовместимое с жизнью, не дало шанса.
«7 августа воин вернулся „на щите“ в родительский дом. Руслана знали как доброго, спокойного человека, нежного мужа, ласкового отца, надежного коллегу. Руслан погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Похоронили героя в городе Радомышль», — сообщили в громаде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Донецкой области погиб воин с Сумщины Александр Сивак, у которого брат и отец — также защитники Украины.
