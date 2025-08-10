- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
Сиротой остался годовалый сын: защитник из Винницкой области не выжил после тяжелого ранения
В Винницкую область российские захватчики снова принесли страшное горе. Кунянский старостинский округ Гайсинской общины с скорбью провел в последний путь защитника, старшего солдата Национальной Гвардии Украины 28-летнего Александра Чернышова, сообщает городской совет.
«Александр среднее профессиональное образование получил в Винницком высшем профессиональном училище сферы услуг. Как настоящий мужчина прошел срочную службу в военном подразделении НГУ в г. Днепр. В 2018 году подписал контракт в воинской части в Калиновке и служил в 14-й бригаде специального назначения Национальной Гвардии Украины „Красная калина“. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО/ООС. В октябре 2023-го создал семью, а впоследствии стал отцом прекрасного сыночка», — говорится в сообщении.
Защитник служил в должности внешнего пилота беспилотных летательных аппаратов. Во время полномасштабного вторжения принимал участие в обороне Киевщины, прошел ожесточенные бои в Луганской и Донецкой областях, где неоднократно получал боевые ранения. Но при этом всегда возвращался в строй к побратимам-нацгвардейцам.
«Последний боевой выход в составе своего боевого подразделения Александр совершил на Покровском направлении, — рассказали земляки. — 27 июля 2025 года, во время выполнения боевого задания неподалеку от населенного пункта Мирноград Покровского района Донецкой области получил тяжелые ожоговые ранения. Врачи в Днепре боролись за жизнь героя, но последствия ранений были слишком тяжелыми… К большому сожалению, свеча жизни воина Александра Чернышова погасла преждевременно — 5 августа 2025 года он скончался в больнице. За период службы Александр был награжден медалями «Защитнику Отечества» и «Ветеран войны».
У бойца остались мать, отец, сестра, жена и годовалый сын. Похоронили защитника на кладбище села Куна со всеми воинскими почестями.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в бою на Покровском направлении погиб воин из Житомирской области Руслан Малицкий.139
