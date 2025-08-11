Стильная красавица в очках: Лиза Галкина очаровала многих поклонников Примадонны

Алла Пугачева недавно раскрыла секрет, как ей удалось завоевать сердце Максима Галкина. Вероятно, именно поэтому в сети поклонники Примадонны и юмориста с восторгом воспринимают фотографии не только звездной пары, но и их детей.

Максим Галкин на днях опубликовал фото очаровательной Лизы с ее любимцем.

В комментариях отмечают, что девочка подросла и стала красивее. Конечно, сначала то, что Лиза Галкина теперь носит очки, почему-то удивило публику. Видно, очаровательная блондинка пошла в своего отца, который никогда не комплексовал из-за определенных проблем со зрением.

«Ну теперь больше похожа на Галкина, вот как очки меняют лицо человека»; «Стильная красавица в очках»; «Отец ее всю жизнь в очках, это вообще не проблема»; «От линз глаза ужасно болят, очки гораздо удобнее»; «Красавица хоть в очках, хоть без очков!»; «С внешностью Лизе очень повезло, хорошая девочка»; «Лизочка, очаровательная красавица. Пусть Лизочка всегда будет счастливой, здоровой и любимой родными и близкими ей людьми» , — высказались комментаторы.

Ранее Максим Галкин и Алла Пугачева регулярно выкладывали трогательные фото с двойняшками. Если Гарри сначала демонстрировал застенчивость и нежелание лишний раз бывать на публике, то с Лизой все было наоборот. Девочка заражала поклонников позитивом — устраивала модные дефиле и делилась забавными соображениями на камеру.

Напомним, сейчас вся семья находится на отдыхе в Юрмале. А Максим Галкин дает концерты по всей Латвии. Недавно Галкин попал в ДТП, когда катался на велосипеде в Юрмале.

