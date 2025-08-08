41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
Максим Галкин попал под машину в Юрмале: что с артистом

10:21 8 августа 2025
Галкин в Юрмале, фото https://t.me/bozhenabozhenabozhena/8099

В Юрмале, где недавно проходил песенный фестиваль Лаймы Вайкуле, произошел инцидент, который шокировал поклонников Максима Галкина.

В прошлый понедельник во время обычной велосипедной прогулки артист попал в ДТП. Об этом сообщила российская журналистка Божена Рынска, которая живет в Юрмале.

По ее словам, Галкин ехал на велосипеде по тихой улице города — Видус проспекту. Он был в шлеме, трезв.

Автомобиль фольксваген, которым управляла женщина, ехал с боковой дороги на главную и сбил артиста. У Галкина повреждена артерия, сухожилия.

«Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима даже не притормозив. Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно», — отметила журналистка.

Напомним, Галкин с первых дней полномасштабного нападения россии на Украину публично высказывался против политики путина. Галкин и Пугачева с детьми уехали жить в сначала в Израиль, а потом на Кипр. Российские власти признали юмориста иноагентом. Но Галкин продолжает осуждать политику кремля. Он даже начал учить украинский язык. И на концертах иногда поет украинские песни или говорит на украинском.

Недавно Максим Галкин показал свою «ксерокопию» — сына Гарри. Двойняшки Лиза и Гарри учатся в Лондоне и видятся с родителями в основном во время каникул.

785

