- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
Просто развал! Джамала и Вера Брежнева поразили своими образами
Известная певица Джамала, которая поделилась личными фотографиями, поразила своим образом. Она стала одной из звездных гостей на первом этно-электронном фестивале «Вирій. Простонеба», который прошел в Киеве. Среди его основателей были известный театральный режиссер Иван Урывский и дизайнер Олеся Патока, которая работала над многими популярными телешоу. По замыслу организаторов, украинский этнос был объединен с современной музыкой и театром.
Среди звезд-участников и гостей фестиваля засветились Онука, Джамала, ДахаБраха, Вера Брежнева, Елена Кравец. На сцене выступил и британский мультиинструменталист Бенджамин Клементин, который в последний раз был в Киеве в 2018 году.
Все гости фестиваля должны были придерживаться дресс-кода — «раскованное этно» — и поражали своими причудливыми костюмами.
На своей странице в социальной сети Джамала призналась, что идея ее выступления зародилась еще на Маланку. Певица была одета в кожаный комбинезон с глубоким декольте и множеством застежек.
«Благодарна, что все было без тревог, — поделилась впечатлениями артистка. — Спасибо, что это произошло. Но не забываем, какой ценой!.. Хочу, чтобы это происходило и после победы, и чтобы к нам приезжали из-за границы. Верю».
Артистка добавила, что это была не «новая Джа», а просто та, которую еще не видели.
Поклонники и коллеги были поражены выступлением Джамалы.
«Это был просто развал! — поделилась Светлина Тарабарова. — Спасибо тебе!»
«Лучшая», — написала Вера Брежнева, которая была среди гостей мероприятия.
Напомним, ранее украинская певица поразила признанием.411
