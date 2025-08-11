Просто развал! Джамала и Вера Брежнева поразили своими образами

Известная певица Джамала, которая поделилась личными фотографиями, поразила своим образом. Она стала одной из звездных гостей на первом этно-электронном фестивале «Вирій. Простонеба», который прошел в Киеве. Среди его основателей были известный театральный режиссер Иван Урывский и дизайнер Олеся Патока, которая работала над многими популярными телешоу. По замыслу организаторов, украинский этнос был объединен с современной музыкой и театром.

Среди звезд-участников и гостей фестиваля засветились Онука, Джамала, ДахаБраха, Вера Брежнева, Елена Кравец. На сцене выступил и британский мультиинструменталист Бенджамин Клементин, который в последний раз был в Киеве в 2018 году.

Все гости фестиваля должны были придерживаться дресс-кода — «раскованное этно» — и поражали своими причудливыми костюмами.

На своей странице в социальной сети Джамала призналась, что идея ее выступления зародилась еще на Маланку. Певица была одета в кожаный комбинезон с глубоким декольте и множеством застежек.

«Благодарна, что все было без тревог, — поделилась впечатлениями артистка. — Спасибо, что это произошло. Но не забываем, какой ценой!.. Хочу, чтобы это происходило и после победы, и чтобы к нам приезжали из-за границы. Верю».

Артистка добавила, что это была не «новая Джа», а просто та, которую еще не видели.

Поклонники и коллеги были поражены выступлением Джамалы.

«Это был просто развал! — поделилась Светлина Тарабарова. — Спасибо тебе!»

«Лучшая», — написала Вера Брежнева, которая была среди гостей мероприятия.

Напомним, ранее украинская певица поразила признанием.

