Фигура!: сеть в восторге от фотографий популярной певицы

Популярная певица, победительница Евровидения-2016, поразившая новостью, Джамала показала отдых с детьми. Напомним, год назад артистка в третий раз стала мамой. Вместе с сыновьями Джамала находится в Турции и на своей странице в социальной сети делится фотографиями и видео с отдыха. Певица написала, что все время посвящает детям, но иногда все же находит моменты для себя. Джамала показала путешествие на живописный остров Сими, принадлежащий Греции, отдых на яхте и наслаждение Эгейским морем. Певица в шляпе от известного дизайнера Багинского позирует без макияжа в пляжных шортах.

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- Отдых с детьми — это 24/7 отдых для детей, — написала певица. — А я — выкроила для себя несколько моментов и потому радуюсь.

Подписчики отреагировали на фотографии, обратив внимание на естественность Джамалы в любых ситуациях.

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- Скоро подрастут — будет легче! — поддержала коллегу певица Екатерина Бужинская. — я это прошла))))

- Но красивая какая! — добавили в комментариях. — Очень подходит отпуск.

- Джамала, фигура, — обратили внимание на то, как выглядит артистка.

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- Как вы прекрасны и настоящи, можно только гордиться и восхищаться, — написали в сети.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», воспоминаниями об отдыхе с детьми поделилась актриса Лилия Ребрик.

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