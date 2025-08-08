Недавно украинская песня «Смарагдове небо» возглавила хит-парады на трех ведущих музыкальных платформах. А на днях украинская певица Lina Tion представила свой новый сингл «Не твоя». Это история эмоционального разрыва, в котором главная героиня возвращает контроль над отношениями и собственным достоинством.

Эта песня о том, как восстановить контроль над собой после горького опыта. Она об осознании своей ценности, о том, как выйти из зависимых или манипулятивных отношений и больше не позволять себя держать. Даже если все еще болит — она уже свободна.

«В этой песне я впервые вплела испанский язык в текст — uno, dos, tres. Это дополняет ритм самбы. Кстати, такая стилистика для меня также в новинку. Это не просто песня о любви — это песня об игре, власти, самопознании и исцелении. В центре — женщина, которая в прошлом была уязвимой, доверяла, влюблялась и, возможно, страдала. Но теперь она — та, кто обманывает, кто играет, кто руководит игрой, — рассказывает Lina Tion. — Эта песня об освобождении от токсичных отношений и возвращении к себе. Я больше не твоя, не чья. Я — своя. Именно поэтому сингл „Не твоя“ я посвящаю всем девушкам, которые проходили через такую же историю и точно знают, о чем здесь идет речь».

Вместе с синглом «Не твоя», Lina Tion представила и одноименный видеоклип, который уже поклонники певицы высоко оценили.

