- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 08.08 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 08.08 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 08.08 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 08.08 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
- 08.08 19:55 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 08.08 19:43 Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам: готов новый законопроект
- 08.08 19:41 россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно
- 08.08 19:21 Держи карман шире: украинцев пытаются обмануть с помощью искусственного интеллекта
- 08.08 19:01 Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа
- 08.08 18:33 Цена снизилась почти в четыре раза: какой продукт в Украине подешевел за лето и что его ждет осенью
- 08.08 18:11 Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова
«Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
Недавно украинская песня «Смарагдове небо» возглавила хит-парады на трех ведущих музыкальных платформах. А на днях украинская певица Lina Tion представила свой новый сингл «Не твоя». Это история эмоционального разрыва, в котором главная героиня возвращает контроль над отношениями и собственным достоинством.
Эта песня о том, как восстановить контроль над собой после горького опыта. Она об осознании своей ценности, о том, как выйти из зависимых или манипулятивных отношений и больше не позволять себя держать. Даже если все еще болит — она уже свободна.
«В этой песне я впервые вплела испанский язык в текст — uno, dos, tres. Это дополняет ритм самбы. Кстати, такая стилистика для меня также в новинку. Это не просто песня о любви — это песня об игре, власти, самопознании и исцелении. В центре — женщина, которая в прошлом была уязвимой, доверяла, влюблялась и, возможно, страдала. Но теперь она — та, кто обманывает, кто играет, кто руководит игрой, — рассказывает Lina Tion. — Эта песня об освобождении от токсичных отношений и возвращении к себе. Я больше не твоя, не чья. Я — своя. Именно поэтому сингл „Не твоя“ я посвящаю всем девушкам, которые проходили через такую же историю и точно знают, о чем здесь идет речь».
Вместе с синглом «Не твоя», Lina Tion представила и одноименный видеоклип, который уже поклонники певицы высоко оценили.
Ранее сеть отреагировала на новую работу популярного музыканта.261
Читайте нас в Facebook