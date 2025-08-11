12 лет незаконно пользовалась землей: депутат Житомирского облсовета подозревается в масштабном мошенничестве

Депутат Житомирского областного совета, владелица группы компаний «Заря Агро Групп» Ирина Костюшко более 12 лет незаконно использовала земли Коростенской территориальной громады для ведения деятельности своего предприятия. По решению Верховного суда свыше 50 участков более чем на 500 га в окрестностях села Стремигород теперь подлежат возвращению во владение громады. Костюшко могут привлечь к ответственности по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде содержания под стражей до 8 лет, говорится в материале «Коротко.Про».

«В конце 1995 года коллективное сельхозпредприятие „Заря“ в селе Стремигород Житомирской области получило в свое распоряжение 2,2 тыс. га земли. Наделы нужно было распаевать, то есть раздать почти 400 бывшим работникам колхоза или их семьям, а остальные земли передать в фонд запаса… В 2000 году КСП переформировали в частно-арендное сельскохозяйственное предприятие „Заря“, которое получило тот же идентификационный код, но других учредителей (только одного из 400). Таким образом, фактически землю отобрали у людей и громады», — говорится в статье.

Решение о правопреемстве было зафиксировано в уставе, а также в документах районной администрации. Однако на самом деле это было создание новой организации, фактически незаконно получившей в частную собственность земли селян и сельской общины, подлежащих разделению на паи. Согласно судебным решениям, «регистрация по ПОСП „Заря“ частной формы собственности на землю в результате реформирования КСП не предусмотрена никакими нормами законодательства, равно как и регистрация частной формы собственности на землю на основании государственного акта на право коллективной собственности на землю, что отдельно свидетельствует о неправомерности указанных действий».

С самого начала вокруг участков разворачивалась криминальная история. В феврале 2022 года следственным отделом Коростенского райуправления ГУНП в Житомирской области было открыто производство № 42 022 062 350 000 032 от 22.02.2022 по присвоению путем мошенничества должностными лицами ряда сельхозпредприятий земельных участков… — ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, ответственность — от 3 до 8 лет лишения свободы). «В рамках производства те же участки, возвращения которых впоследствии требовала прокуратура, следователи просили суд арестовать, что в конце концов и было сделано», — добавляет издание.

В феврале 2022 года «Заря» сдала участки в аренду ООО «Фин-Инвест Полесья» на 7 лет и заключила договор «очистки участков» от леса. Правда, владельцы забыли взять разрешение на вырубку. «Незаконные пни обнаружили в августе 2024 года, из-за чего следователи Коростенского райотдела открыли еще одно уголовное производство — № 120 240 604 900 000 512, уже по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса — до трех лет тюрьмы)», — отмечают журналисты. Они также выяснили, что ООО «Фин-Инвест Полесья» (новое название «Сельгосплан», сейчас в банкротстве), уже на тот момент фигурировало в уголовном производстве о выводе $ 16 млн на зарубежные счета из банка «Сич», входило в состав финансово-конвертационного центра, уклонялось от уплаты налогов, принимало участие в схемах теневого вывоза зерна.

В 2024 году Житомирская прокуратура подала отдельное заявление в хозяйственный суд об истребовании более 50 участков общей площадью 529 га из владения ПОСП «Заря» (код 3 743 552) в собственность территориальной громады. Фамилия Костюшко как незаконного владельца земельных участков была прямо указана в материалах в Едином реестре судебных решений. С начала 2024 года по апрель 2025 стороны прошли все инстанции — до Верховного суда. Последний постановил, что «Заря» обрабатывает 53 надела незаконно, поэтому их нужно вернуть громаде. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

По оценкам журналистов, местная громада может рассчитывать по меньшей мере на 30−40 млн грн компенсации за незаконное использование участков (арендная плата за 12 лет) без учета ущерба, нанесенного земле, незаконной вырубке насаждений и т. д. Костюшко же может ожидать наказание в виде 8 лет тюрьмы, если будет доказан ее сговор с предыдущими владельцами ради получения контроля над «заброшенными фермами».

Напомним, ранее сообщалось об исключении депутата из фракции «Пропозиція» из-за наличия у нее якобы российского паспорта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как бывшие чиновники и их сообщники наживались на армии.

