Владелица группы агрокомпаний «Зоря Агро групп», депутат Житомирского областного совета Ирина Костюшко была вынуждена выйти из фракции «Пропозиція», по спискам которой она прошла в совет в 2020 году, вероятно из-за наличия у нее российского паспорта. Об этом пишет издание Коротко. Про.

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Официально она сама написала заявление о выходе из депутатского объединения, объяснив этот факт пресным «расхождением во взглядах».

«Мое решение о выходе из фракции является результатом определенного этапа моей политической эволюции. Со временем мои взгляды на ключевые вопросы стали отличаться от позиции большинства фракции, и я считаю, что для меня важно действовать в соответствии со своими убеждениями и обещаниями перед избирателями», — объяснила депутат.

Как сообщает издание, в 2015-м Костюшко баллотировалась по мажоритарному округу в Коростенском районе, впоследствии вошла в правящую тогда партию «Блок Петра Порошенко», была представителем пятого президента на одном из округов Житомирщины. В 2020 году перешла к политическому проекту мэров нескольких крупных городов — партии «Пропозиція», во главе которой вместе с бывшим председателем Житомирской ОГА Игорем Гундичем — избралась в местный облсовет во второй раз.

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«Впрочем, в начале этого года руководству фракции „Пропозиція“ в Житомирском облсовете, вероятнее всего, стало известно о факте наличия у Костюшко российского паспорта и рисках, которые он несет и для политической силы, и для региона в целом», — говорится в материале.

По данным журналистов, в открытых данных о Костюшко есть информация как минимум о двух загранпаспортах страны-агрессора, один из которых ей якобы выдавали в посольстве россии в Киеве. Кроме того, доступны также данные, по которым Костюшко, на тот момент владелица ресторана «Италидзе» в Киеве, получала услуги Приватбанка не позднее 2018 года — как российская гражданка (паспорт, по данным утечки, выдан посольством россии в Украине).

Скан-копию этого паспорта публикует издание Коротко. Про:

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Несмотря на то, что в утечке указано, что паспорт выдан посольством, 51 15 — это серия, соответствующая Корякскому автономному округу (ранее был отдельным регионом, сейчас присоединен к Камчатскому краю). Соответствующее подразделение 821−001, вероятно, формально выдало паспорт и передавало через посольство. Основанием для гражданства могли быть дальние связи родственников. Поскольку Костюшко училась в Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Согласно данным сервиса проверки российских паспортов, которые приводит издание, оба документа, по состоянию на сейчас, не значатся среди недействительных.

Костюшко окончила школу в Южно-Сахалинске, училась в медицинском училище в Казахстане, затем поступила в Хабаровский медицинский институт. В середине 90-х доучивается в Киеве на врача-гинеколога. Следовательно, времени выйти из гражданства россии, особенно после вторжения в Крым и на Донбасс в 2014 году — было предостаточно, отмечает издание.

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«Сохраненное Костюшко гражданство рф на четвертом году войны — это то, что может похоронить репутацию любой политической силы и руководства региона. Поэтому, по данным источников, на уровне региональной власти было рекомендовано по меньшей мере исключить женщину из фракции, а в дальнейшем — лишить мандата депутата областного совета. Похоже, что Костюшко все же приложила немалые финансовые усилия для продвижения своих интересов в региональном парламенте, поэтому ей позволили выйти из фракции, сохранив формально лицо», — говорится в статье.

Авторы напоминают, что сейчас украинское законодательство не предусматривает прямой уголовной ответственности депутатов областных советов за двойное гражданство с россией. Однако проголосованные в первом чтении изменения, принятые в законопроекте № 11469, предусматривают, что наличие российского документа будет почти автоматическим основанием для лишения украинского паспорта. А это — в свою очередь — является очевидным поводом для лишения депутатского мандата в областном — да и в любом другом, совете.

Также, по мнению журналистов, назрел также вопрос более тщательной проверки не только непосредственно кандидатов на должности в региональных органах местного самоуправления, но и их бизнесов на предмет связей со страной агрессором.

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