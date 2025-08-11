- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
Пока президент США анонсирует конструктивный диалог с российским диктатором владимиром путиным о завершении войны россии против Украины, президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом выразил надежду на реальный шанс достичь мира. Об этом Зеленский сообщил в соцсети.
«Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и стойким, а безопасность — гарантированной. Это важно не только для Украины — для каждой европейской страны» , — написал Зеленский.
Позже, в вечернем обращении, президент Украины заявил, что, по данным разведки, президент россии путин не готовится к прекращению огня.
«путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше» , — сказал Зеленский.
«Нет никакого признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации», — добавил он.
По словам президента, российские войска перемещаются для новых наступательных операций.
«Если кто готовится к миру, он (путин. — Авт .) этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и российском планировании дальнейших действий», — отметил Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что генсек НАТО спрогнозировал последствия переговоров Трампа и путина о прекращении войны в Украине.34
