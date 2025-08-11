Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский

Пока президент США анонсирует конструктивный диалог с российским диктатором владимиром путиным о завершении войны россии против Украины, президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом выразил надежду на реальный шанс достичь мира. Об этом Зеленский сообщил в соцсети.

«Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и стойким, а безопасность — гарантированной. Это важно не только для Украины — для каждой европейской страны» , — написал Зеленский.

Позже, в вечернем обращении, президент Украины заявил, что, по данным разведки, президент россии путин не готовится к прекращению огня.

«путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше» , — сказал Зеленский.

«Нет никакого признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации», — добавил он.

По словам президента, российские войска перемещаются для новых наступательных операций.

«Если кто готовится к миру, он (путин. — Авт .) этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и российском планировании дальнейших действий», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что генсек НАТО спрогнозировал последствия переговоров Трампа и путина о прекращении войны в Украине.

