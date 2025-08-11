Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пятничный саммит между президентом Дональдом Трампом и диктатором путиным на Аляске станет важным испытанием в прекращении войны в Украине, пишет ABC News.

ВІДЕО ДНЯ

«Следующая пятница будет важной, потому что это будет испытание путина, насколько серьезно он настроен положить конец этой ужасной войне, — сказал Рютте соведущему программы This Week на ABC News Джонатану Карлу. — Когда дело дойдет до полномасштабных переговоров, и надеемся, что пятница станет важным шагом в этом процессе… Речь пойдет о территории. Конечно, речь пойдет о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что она является суверенным государством, которое решает свое геополитическое будущее — конечно, без ограничений по количеству собственных военных. А для НАТО — без ограничений по нашему присутствию на восточном фланге. Президент США хочет положить этому конец. Он хочет положить конец ужасным потерям жизней».

Генеральный секретарь НАТО также признал реальность того, что россия контролирует часть довоенной территории Украины.

«Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины, — сказал он. — Когда речь идет о всех этих вопросах территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое де-юре признание».

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп предал Украину и Запад. «Независимо от своих мотивов, Трамп вел себя именно так, как вел бы себя российский агент, не только в отношении Украины, но и выдвигая агрессивные территориальные претензии к Дании и угрожая Канаде аннексией», — пишет Даниэль Ханнан.

РЕКЛАМА

141

Читайте нас в Facebook