«Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине

В преддверии встречи с российским диктатором путиным на Аляске президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме сделал ряд громких заявлений о войне в Украине. Его риторика вызвала обеспокоенность возможными территориальными уступками и ролью Украины в переговорах.

Президент США среди прочего заявил, что во время полномасштабного вторжения в 2022 году российская армия могла бы добраться до Киева «за четыре часа, если бы двигалась по шоссе». Однако Трамп считает, что один российский генерал «принял блестящее решение ехать по полям», что, якобы, как полагает американский президент, и замедлило российское вторжение.

«Не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира, он уж точно не в должности «, — добавил президент США.

Трамп назвал предстоящий визит президента россии в США «большим проявлением уважения», подчеркнув, что эта россия приезжает в Америку, а не наоборот.

«путин приезжает к нам, а не мы к нему. Это большое проявление уважения, — сказал Трамп о запланированной встрече на Аляске 15 августа. — Я буду говорить с владимиром путиным, и я собираюсь сказать ему, что он должен закончить эту войну».

По словам Трампа, он надеется на «конструктивный разговор» с путиным и заявил, что сразу после встречи на Аляске позвонит по телефону европейским лидерам, а также президенту Украины.

«И я могу сказать: «Желаю успехов, продолжайте воевать». Или я могу сказать: «Мы можем договориться». Я хорошо лажу с Зеленским, но я очень, очень категорически не соглашаюсь с тем, что он сделал. Это война, которой никогда не должно быть «, — в очередной раз заявил Трамп.

Президент США объяснил, почему Зеленский не был приглашен на встречу на Аляске.

«Я бы сказал, что он (Зеленский. — Авт .) мог бы приехать, но он посетил много встреч. Он там уже три с половиной года, и ничего не произошло. … Следующая встреча будет между Зеленским и путиным, или Зеленским и путиным со мной. В конце концов, я собираюсь посадить их двоих в одну комнату — со мной или без меня — и я думаю и я думаю, что этот вопрос решится. Меня немного беспокоит то, что Зеленский сказал: „Я должен получить конституционное одобрение в отношении территорий“. У него было одобрение, чтобы начать войну и всех убивать, но ему нужно одобрение, чтобы осуществить обмен территориями. Потому что будет происходить определенный обмен территориями. Я знаю это из россии и из разговоров со всеми. Это будет на благо Украины. Будут хорошие вещи — и некоторые плохие вещи для обоих», — цитирует украинский журналист в Вашингтоне Остап Ярыш выступление Трампа.

Президент США открыто говорил о возможности территориальных уступок со стороны Украины, назвав это «во благо Украины». Он признал, что россия оккупировала «очень ценные территории», в частности, прибрежные зоны, которые, по его словам, являются «самой ценной собственностью».

«Мы сменим линии фронта, линии столкновения. Попробуем вернуть часть территории для Украины» , — сказал Трамп, добавив, что Зеленскому «придется делать то, что он должен».

Американский президент на брифинге рассказал о разговоре с премьером Венгрии: «Я задал вопрос очень, очень умному мужчине — Виктору Орбану из Венгрии. Я спросил: „Может ли Украина победить россию?“ Он посмотрел на меня: „Какой глупый вопрос“. Он сказал: „россия — огромная страна, и они побеждают в жизни, ведя войны. Это воюющая нация. Они просто продолжают воевать“. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона. Они ведут войны, Вот что они делают. Китай побеждает из-за торговли, россия побеждает из-за войн» .

Ранее цитировали мнение американского дипломата о том, что Трамп и путин могут заставить украинского президента принять невыгодное для страны соглашение.

