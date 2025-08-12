- 12:24 «Я не смог интегрироваться в немецкое общество. Подсознательно не хотел»: 16-летний сумчанин покинул безопасную Европу, чтобы строить будущее в Украине
- 12:05 Дни, когда везет во всем: какие знаки поймают волну успеха 13−14 августа
- 11:59 Забарный перешел из «Борнмута» в сильнейший клуб Европы: более 8 миллионов евро досталось и родному «Динамо» игрока
- 11:35 россия отказывается делать какие-либо шаги назад: аналитики объяснили, зачем путину встреча на Аляске
- 11:11 Перед встречей Трампа с путиным: ЕС заявил о поддержке Украины
- 10:44 В Сумской области ВСУ вытеснили врага за границу: откуда выбили оккупантов
- 10:24 Зеленский и лидеры Европы позвонят Трампу перед его встречей с российским диктатором
- 10:19 Принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности: в Европарламенте призывают к контролю за правами человека на ВОТ
- 09:54 Миллиардер Криштиану Роналду позвал замуж Джорджину Родригес спустя девять лет после знакомства
- 09:31 Россияне ударили ракетой по «учебке» Сухопутных войск: много раненых
- 09:06 Украинские дроны ударили по заводу в Ставрополе
- 08:42 Враг всю ночь расстреливал Никополь из артиллерии и атаковал дронами
Нарушения россией прав человека на оккупированных территориях требуют международного контроля. Международное сообщество не должно прекращать усилия по мониторингу ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины, даже несмотря на отсутствие полного физического доступа. Об этом заявил глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер (EPP) в комментарии Guildhall.
«Действия россии на оккупированных территориях — включая принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности, а также широкомасштабные запугивания — требуют международного контроля. Хотя очевидно, что доступ для миссий под руководством ООН в настоящее время сталкивается с серьезными политическими и практическими препятствиями из-за противодействия со стороны россии, это не умаляет значения данной инициативы. Международное сообщество должно продолжать добиваться беспрепятственного доступа и поддерживать все усилия по мониторингу, документированию и освещению ситуации с правами человека», — заявил Макалистер.
По его словам, даже в отсутствие полного физического доступа надежный мониторинг возможен с использованием спутниковых данных, свидетельств выживших, цифровых доказательств и сотрудничества с украинскими и международными правозащитными организациями.
«Крайне важно не допустить, чтобы отсутствие физического доступа стало предлогом для бездействия», — подчеркнул политик.
Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия российской федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, россия осуществляет этническую чистку путем принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.72
