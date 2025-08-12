41.10 / 41.62 47.85 / 48.49
Мир

Принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности: в Европарламенте призывают к контролю за правами человека на ВОТ

10:19 12 августа 2025
глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер

Нарушения россией прав человека на оккупированных территориях требуют международного контроля. Международное сообщество не должно прекращать усилия по мониторингу ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины, даже несмотря на отсутствие полного физического доступа. Об этом заявил глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер (EPP) в комментарии Guildhall.

«Действия россии на оккупированных территориях — включая принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности, а также широкомасштабные запугивания — требуют международного контроля. Хотя очевидно, что доступ для миссий под руководством ООН в настоящее время сталкивается с серьезными политическими и практическими препятствиями из-за противодействия со стороны россии, это не умаляет значения данной инициативы. Международное сообщество должно продолжать добиваться беспрепятственного доступа и поддерживать все усилия по мониторингу, документированию и освещению ситуации с правами человека», — заявил Макалистер.

По его словам, даже в отсутствие полного физического доступа надежный мониторинг возможен с использованием спутниковых данных, свидетельств выживших, цифровых доказательств и сотрудничества с украинскими и международными правозащитными организациями.

«Крайне важно не допустить, чтобы отсутствие физического доступа стало предлогом для бездействия», — подчеркнул политик.

Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия российской федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, россия осуществляет этническую чистку путем принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.

72

