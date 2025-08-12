- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча
- 12.08 21:32 Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
- 12.08 21:03 Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
- 12.08 20:35 «Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области
- 12.08 20:19 Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане
- 12.08 20:15 Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
- 12.08 20:07 Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
- 12.08 19:46 «28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд
- 12.08 19:39 Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
- 12.08 19:27 Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
- 12.08 19:22 Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит
Екатерина Остапчук показала кольцо мечты и рассказала, как Вова предложил венчаться
Телеведущий Владимир Остапчук, который с третьей женой Екатериной имеет общего ребенка — сына Тимофея, предложил любимой обвенчаться и подарил кольцо.
Об этом событии в социальной сети рассказала Екатерина Остапчук, выложив на своей странице фотографии кольца.
«Как вы знаете, у меня не было предложения жениться. Мы просто сидели на диване, и Вова сказал: „А давай завтра распишемся?“ И расписались», — вспоминает Екатерина и добавляет, что, как и большинство девушек, она мечтала о романтическом предложении, когда любимый становится на колено и предлагает выйти замуж.
И она его получила. Телеведущий предложил жене обвенчаться. «Еще думаю», — пошутила Екатерина.
Ранее Екатерина рассказывала, что думает о втором ребенке, но планирует рожать через несколько лет. Она также признавалась, что имела с мужем разговор об усыновлении ребенка, но, по ее словам, «Вова больше к этому готов».
Фото со страницы Екатерины Остапчук163
Читайте нас в Facebook
Ракам стоит проявить гибкость, а Львам — использовать свой авторитет: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа