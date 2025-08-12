Екатерина Остапчук показала кольцо мечты и рассказала, как Вова предложил венчаться

Телеведущий Владимир Остапчук, который с третьей женой Екатериной имеет общего ребенка — сына Тимофея, предложил любимой обвенчаться и подарил кольцо.

Об этом событии в социальной сети рассказала Екатерина Остапчук, выложив на своей странице фотографии кольца.

Фото со страницы Екатерины Остапчук

«Как вы знаете, у меня не было предложения жениться. Мы просто сидели на диване, и Вова сказал: „А давай завтра распишемся?“ И расписались», — вспоминает Екатерина и добавляет, что, как и большинство девушек, она мечтала о романтическом предложении, когда любимый становится на колено и предлагает выйти замуж.

И она его получила. Телеведущий предложил жене обвенчаться. «Еще думаю», — пошутила Екатерина.

Фото со странички Екатерины Остапчук

Ранее Екатерина рассказывала, что думает о втором ребенке, но планирует рожать через несколько лет. Она также признавалась, что имела с мужем разговор об усыновлении ребенка, но, по ее словам, «Вова больше к этому готов».

Фото со страницы Екатерины Остапчук

