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Шоу-бизнес

Готов к усыновлению: жена Владимира Остапчука поразила признанием

10:24 24 апреля 2025
Владимир Остапчук с женой Екатериной и сыном. Фото из Instagram

Популярный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, вернувшийся из Парижа, вместе с женой, блогером Екатериной, и сыном Тимофеем отдыхают на Львовщине. На своих страницах в социальных сетях пара показывает, как гуляет с ребенком по тихим аллеям и дегустирует блюда в ресторане. Екатерина, которая откровенно общается со своими подписчиками, ответила на довольно личные вопросы, которые касались мечтаний о следующем ребенке и возможном усыновлении.

«Года через три, — поделилась планами на второго ребенка Екатерина. — А еще на днях говорили об усыновлении, однако пока для меня это, если честно, сложная тема. Вова больше к этому готов».

Екатерина Остапчук с сыном. Фото с Instagram

Екатерина также рассказала о своих принципах воспитания сына и табу, которые для него будет устанавливать.

«Единственное, чего я глобально хочу, это чтобы он уважал меня и мужа и не поступал плохо по отношению к другим людям, — написала блогер. — Я не буду много запрещать: только то, что ему действительно будет вредить. Я хочу, чтобы он имел собственное мнение и не боялся принимать решения самостоятельно. Я не буду панически бояться сахара или мультиков, но, конечно, без перебора».

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Ранее семья ведущего Тимура Мирошниченко рассказывала об усыновлении второго ребенка.

Читайте также: Огонь и бензин: жена Владимира Остапчука о конфликтах с мужем

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