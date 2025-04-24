Готов к усыновлению: жена Владимира Остапчука поразила признанием

Популярный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, вернувшийся из Парижа, вместе с женой, блогером Екатериной, и сыном Тимофеем отдыхают на Львовщине. На своих страницах в социальных сетях пара показывает, как гуляет с ребенком по тихим аллеям и дегустирует блюда в ресторане. Екатерина, которая откровенно общается со своими подписчиками, ответила на довольно личные вопросы, которые касались мечтаний о следующем ребенке и возможном усыновлении.

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«Года через три, — поделилась планами на второго ребенка Екатерина. — А еще на днях говорили об усыновлении, однако пока для меня это, если честно, сложная тема. Вова больше к этому готов».

Екатерина также рассказала о своих принципах воспитания сына и табу, которые для него будет устанавливать.

«Единственное, чего я глобально хочу, это чтобы он уважал меня и мужа и не поступал плохо по отношению к другим людям, — написала блогер. — Я не буду много запрещать: только то, что ему действительно будет вредить. Я хочу, чтобы он имел собственное мнение и не боялся принимать решения самостоятельно. Я не буду панически бояться сахара или мультиков, но, конечно, без перебора».

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Ранее семья ведущего Тимура Мирошниченко рассказывала об усыновлении второго ребенка.

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