Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть

Жена известного певца Виктора Павлика блогер Екатерина Репьяхова, показавшая лицо после пластики, шокировала Сеть. На своей странице в социальном приложении она выложила видео с розыгрышем мужа. Екатерина по телефону жалуется Виктору, что заболела и у нее «очень высокая температура» — 36,7. Павлик пытается ей объяснить, что это не высокая, но в конце концов дает рекомендацию, как лечиться.

ВІДЕО ДНЯ

- Дранк — дослушайте до конца, чтобы услышать этот шедевр, — подписала видео Екатерина, намекая на слово «пранк», которое Виктор Павлик впервые от нее услышал.

Подписчики отреагировали на розыгрыш Екатерины, но больше их увлекла нежная реакция на проблемы жены и советы, которые давал артист. Кстати, Виктор совсем не обиделся на этот розыгрыш.

РЕКЛАМА

- Как же мило и любяще он говорит, кайф, — отреагировали на слова артиста.

- Боооозьо, как он хорошо говорит своей жене, — не сдержались в сети. — Ну, это действительно любовь.

- Какой у Вас заботливый мужчина, — прокомментировали розыгрыш. — никакого «кривого слова». Вы невероятны.

РЕКЛАМА

- А содой, кстати, теперь мы тоже все дышим, — отреагировали на совет Павлика.

- Столовая ложка соды — заливаете литр кипятком и 5−7 капель эвкалиптового масла, размешаете, накрываетесь полотенцем и 10 мин дышите…, — дал совет известный артист.

- «Тебе уже ничего не поможет» — смеюсь, — повторили слова Павлика. — Спасибо за настроение.

РЕКЛАМА

Ранее жена Виктора Павлика довела до слез.

1290

Читайте нас в Facebook