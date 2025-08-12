- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча
- 12.08 21:32 Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
- 12.08 21:03 Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
- 12.08 20:35 «Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области
- 12.08 20:19 Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане
- 12.08 20:15 Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
- 12.08 20:07 Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
- 12.08 19:46 «28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд
- 12.08 19:39 Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
- 12.08 19:27 Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
- 12.08 19:22 Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит
Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
Жена известного певца Виктора Павлика блогер Екатерина Репьяхова, показавшая лицо после пластики, шокировала Сеть. На своей странице в социальном приложении она выложила видео с розыгрышем мужа. Екатерина по телефону жалуется Виктору, что заболела и у нее «очень высокая температура» — 36,7. Павлик пытается ей объяснить, что это не высокая, но в конце концов дает рекомендацию, как лечиться.
- Дранк — дослушайте до конца, чтобы услышать этот шедевр, — подписала видео Екатерина, намекая на слово «пранк», которое Виктор Павлик впервые от нее услышал.
Подписчики отреагировали на розыгрыш Екатерины, но больше их увлекла нежная реакция на проблемы жены и советы, которые давал артист. Кстати, Виктор совсем не обиделся на этот розыгрыш.
- Как же мило и любяще он говорит, кайф, — отреагировали на слова артиста.
- Боооозьо, как он хорошо говорит своей жене, — не сдержались в сети. — Ну, это действительно любовь.
- Какой у Вас заботливый мужчина, — прокомментировали розыгрыш. — никакого «кривого слова». Вы невероятны.
- А содой, кстати, теперь мы тоже все дышим, — отреагировали на совет Павлика.
- Столовая ложка соды — заливаете литр кипятком и 5−7 капель эвкалиптового масла, размешаете, накрываетесь полотенцем и 10 мин дышите…, — дал совет известный артист.
- «Тебе уже ничего не поможет» — смеюсь, — повторили слова Павлика. — Спасибо за настроение.
Ранее жена Виктора Павлика довела до слез.1290
Читайте нас в Facebook
Ракам стоит проявить гибкость, а Львам — использовать свой авторитет: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа