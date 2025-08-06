У меня мурашки!: жена Виктора Павлика довела до слез

Жена известного певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, которая сделала очередную пластику лица, поделилась чувственным видео. На своей странице в социальной сети она выложила моменты, пережившие вместе с сыном Михаилом за последние два года. Известно, что мальчик не разговаривал и проходил лечебные программы. На видео Екатерина со слезами на глазах поделилась первой фразой, которую сказал Михаил: «Ты мое солнышко».

- Два года и два месяца, — поделилась Екатерина. — От тишины до осознанных фраз в контексте, с пониманием, что происходит… Каждый день — шаг. Каждый взгляд — надежда. Каждое слово — маленькое чудо.

У каждого свой путь. Наш именно таков.

И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Ибо самое важное приходит тогда, когда ты уже не ждешь… а просто живешь.

Подписчики отреагировали на видео и признались, что поражены слезами.

- У меня мурашки! — поделились в ответ. — Это очень чуткий и сильный мальчик.

- Поймет каждая мама, которая так долго ждала эти первые слова, Михасик молодец! — добавили подписчики.

- Безумный труд мамы и специалистов дают положительный результат!!! — поделились впечатлением. — Вы супер мама!

