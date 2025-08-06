41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
Последние новости
Шоу-бизнес

У меня мурашки!: жена Виктора Павлика довела до слез

17:06 6 августа 2025
Екатерина Репьяхова показала видео, где сын сказал свои первые слова

Жена известного певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, которая сделала очередную пластику лица, поделилась чувственным видео. На своей странице в социальной сети она выложила моменты, пережившие вместе с сыном Михаилом за последние два года. Известно, что мальчик не разговаривал и проходил лечебные программы. На видео Екатерина со слезами на глазах поделилась первой фразой, которую сказал Михаил: «Ты мое солнышко».

- Два года и два месяца, — поделилась Екатерина. — От тишины до осознанных фраз в контексте, с пониманием, что происходит… Каждый день — шаг. Каждый взгляд — надежда. Каждое слово — маленькое чудо.

У каждого свой путь. Наш именно таков.

И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Ибо самое важное приходит тогда, когда ты уже не ждешь… а просто живешь.

Подписчики отреагировали на видео и признались, что поражены слезами.

- У меня мурашки! — поделились в ответ. — Это очень чуткий и сильный мальчик.

- Поймет каждая мама, которая так долго ждала эти первые слова, Михасик молодец! — добавили подписчики.

- Безумный труд мамы и специалистов дают положительный результат!!! — поделились впечатлением. — Вы супер мама!

Ранее актриса и молодая мама вызвала недовольство в сети.

294

