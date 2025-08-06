- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
У меня мурашки!: жена Виктора Павлика довела до слез
Жена известного певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, которая сделала очередную пластику лица, поделилась чувственным видео. На своей странице в социальной сети она выложила моменты, пережившие вместе с сыном Михаилом за последние два года. Известно, что мальчик не разговаривал и проходил лечебные программы. На видео Екатерина со слезами на глазах поделилась первой фразой, которую сказал Михаил: «Ты мое солнышко».
- Два года и два месяца, — поделилась Екатерина. — От тишины до осознанных фраз в контексте, с пониманием, что происходит… Каждый день — шаг. Каждый взгляд — надежда. Каждое слово — маленькое чудо.
У каждого свой путь. Наш именно таков.
И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Ибо самое важное приходит тогда, когда ты уже не ждешь… а просто живешь.
Подписчики отреагировали на видео и признались, что поражены слезами.
- У меня мурашки! — поделились в ответ. — Это очень чуткий и сильный мальчик.
- Поймет каждая мама, которая так долго ждала эти первые слова, Михасик молодец! — добавили подписчики.
- Безумный труд мамы и специалистов дают положительный результат!!! — поделились впечатлением. — Вы супер мама!
