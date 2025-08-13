Фото топлес с матерью и винтажное платье: Никола Пельтц показала фото из афтепати второй свадьбы с Бруклином Бекхэмом

- 09:26 Украинцам готовят масштабные изменения по пенсиям: о чем идет речь
Никола Пельтц поделилась в инстаграмме фото из афтэпати своей второй свадьбы с Бруклином Бекхэмом, на которой они обновили клятвы спустя три года после того, как стали мужем и женой.
Судя по снимкам, 30-летняя Пельтц предстала перед гостями в винтажном платье Dolce & Gabbana Blue Butterfly в 1998 году, а среди гостей были Эдриан Броуди и его возлюбленная, бывшая супруга Харви Вайнштейна Джорджина Чапмэн.
В сети внимание пользователей также привлекли фото с вечеринки, на которых Пельтц позирует топлесс со своей матерью. В этой связи некоторые решили, что модель таким образом пытается снова повторить по своей свекрови Виктории Бекхэм, которая тоже любила эпатировать публику и с которой они сейчас находятся в напряженных отношениях.
Как известно, вторая свадьба Пельтц и Бекхэма состоялась 2 августа в имении отца Николая, миллиардера Нельсона Пельтца, в Бедфорде. Для торжеств Никола надела свадебный наряд своей матери Клаудии. Примечательно, что никого из родственников Бруклина, уже полгода не общающегося с родителями, Дэвидом и Викторией Бекхэм, на церемонию не пригласили.
Никола и Бруклин вместе уже пять лет. В 2022 году они сыграли масштабную свадьбу во Флориде с тремя сотнями гостей, среди которых были Гордон Рамзи, Ева Лонгория, Серена Уильямс. По слухам, перед церемонией разразился скандал из-за того, что невеста отказалась одевать платье бренда свекрови Victoria Beckham и не стала привлекать его к подготовке торжеств. Позже они наладили отношения, выходили вместе в мир и отмечали праздники, но недавно между ними снова произошел спор.
Бруклин и Никола проигнорировали показ Виктории и не пришли на день рождения. Кроме того, супруги пропустили юбилей Дэвида Бекхэма, а также давно не упоминают родственников в соцсетях. По данным СМИ, Никола считает родителей мужчины «токсичными», а сам Бруклин якобы не хочет общаться с ними. При этом с семьей жены Бруклин наладил теплые отношения: недавно пара отметила 83-летие отца Николая и отдыхала вместе с родными на юге Франции.
Напомним, недавно Элтон Джон принялся мирить Бекхэмов со старшим сыном и невесткой.
Фото: nicolaannepeltzbeckham/Instagram387
