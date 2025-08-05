Бэкхэмы лайков не поставили: семейство проигнорировало церемонию Бруклина и Николы Пельтц

Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц так долго игнорировали празднование членов семьи Бэкхэмов, что не могли не «нарваться» на ответ с их стороны.

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Так, на днях Бруклин и Никола, которые вместе уже более трех лет, провели трогательную церемонию, во время которой произнесли свои свадебные клятвы. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в близком окружении пары.



«Это был особый момент, чтобы отпраздновать любовь и преданность друг другу, а также создать значительное общее воспоминание», — рассказал инсайдер издания.

Однако праздник прошел без внимания со стороны семейства Бэкхэмов. Ни Дэвид и Виктория, ни Ромео или Круз не отметили годовщину в соцсетях, не поставили лайки и не оставили комментарии под постами счастливых супругов.

И хотя инсайдер сожалеет, что событие получилось таким печальным, его чувства, видимо, вряд ли нашли отклик у кого-нибудь из немалой семьи Виктории и Дэвида.

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Ведь Бруклин сближается с родными жены, удаляясь от своих собственных. В частности, недавно он публично поздравил тестя-миллиардера. Напомним, 26-летний Бруклин и 30-летняя Никола вместе с октября 2019 года. Их помолвка состоялась летом 2020-го, а роскошная свадьба — 9 апреля 2022 года в семейном имении невесты во Флориде.

Напомним, недавно Элтон Джон принялся мирить Бэкхэмов со старшим сыном и невесткой.

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