41.31 / 41.86 47.83 / 48.46
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Бэкхэмы лайков не поставили: семейство проигнорировало церемонию Бруклина и Николы Пельтц

13:54 5 августа 2025
Никола Пельтц и Бруклин Бэкхэм, фото https://www.instagram.com/p/DEWinDKsVmT/?img_index=1

Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц так долго игнорировали празднование членов семьи Бэкхэмов, что не могли не «нарваться» на ответ с их стороны.

Так, на днях Бруклин и Никола, которые вместе уже более трех лет, провели трогательную церемонию, во время которой произнесли свои свадебные клятвы. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в близком окружении пары.

«Это был особый момент, чтобы отпраздновать любовь и преданность друг другу, а также создать значительное общее воспоминание», — рассказал инсайдер издания.

Однако праздник прошел без внимания со стороны семейства Бэкхэмов. Ни Дэвид и Виктория, ни Ромео или Круз не отметили годовщину в соцсетях, не поставили лайки и не оставили комментарии под постами счастливых супругов.

И хотя инсайдер сожалеет, что событие получилось таким печальным, его чувства, видимо, вряд ли нашли отклик у кого-нибудь из немалой семьи Виктории и Дэвида.

РЕКЛАМА

Ведь Бруклин сближается с родными жены, удаляясь от своих собственных. В частности, недавно он публично поздравил тестя-миллиардера. Напомним, 26-летний Бруклин и 30-летняя Никола вместе с октября 2019 года. Их помолвка состоялась летом 2020-го, а роскошная свадьба — 9 апреля 2022 года в семейном имении невесты во Флориде.

Напомним, недавно Элтон Джон принялся мирить Бэкхэмов со старшим сыном и невесткой.

РЕКЛАМА

395

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День стильной лошади

Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Блогер раскрыла секрет, как спасти весь урожай помидоров от гнили

Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай

Следующий материал
Новости партнеров