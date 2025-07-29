Хочет, чтобы все были счастливы: Элтон Джон принялся мирить Бекхэмов с сыном

Слухи о вражде в семье Бекхэмов ходят уже несколько месяцев и подтверждаются заметным отсутствием Бруклина Бекхэма и Николы Пельц-Бекхэм на недавних семейных мероприятиях. Вызывало удивление, когда Бруклин Бекхэм не смог вспомнить ряд семейных событий в социальных сетях, включая День отца, дни рождения Дэвида и Виктории и 26-ю годовщину свадьбы пары.

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Позже Бруклин отписался от своих двух братьев — Круза и Ромео — в Instagram, подтвердив этим вражду, пишет The Standard.

Сообщалось, что Бруклин решил «не контактировать» со своей семьей и лишь дважды публично нарушил свое молчание по случаю двух дней рождения — Харпер Севен, его 14-летней сестры, и своего дедушки Дэвида «Теда» Бекхэма. На фотографии, опубликованной в честь 77-летия Теда, изображены Бруклин и его дедушка.

Однако есть доказательство того, что примирение возможно: Бруклин и Никола недавно были сфотографированы во время обеда с крестным отцом Бруклина, Элтоном Джоном, в отпуске в Сен-Тропе. Элтон Джон — близкий друг Виктории и Дэвида Бекхэм, и он уже давно является частью жизни Бруклина. Бруклин проводил свои детские каникулы в доме Элтона Джона в Ницце, а певец присутствовал на крестинах Бруклина и Ромео в 2004 году.

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Источник рассказал The Sun: «Элтон и Дэвид считают ситуацию ужасно грустной, и Элтон мягко намекнул всем причастным, что жизнь коротка и надо все уладить. Элтон когда-то, возможно, наслаждался тем, что становился на чью-либо сторону, в этом случае — своего молодого крестника Бруклина. Но за два года до своего 80-летия он… просто хочет, чтобы все были счастливы».

Дэвид Бекхэм, кажется, протянул руку мира Бруклину. Совсем недавно он поставил лайк публикации Бруклина в Instagram. Но сын не ответил взаимностью.

Тем временем Никола Пельтц, кажется, подтвердила вражду. Она поставила в соцсети лайк под комментарием, в котором раскритиковали утверждение, что она «контролирует» Бруклина. «То, что люди в этом разделе комментариев говорят чушь о том, что кто-то контролирует ВЗРОСЛОГО мужчину, абсурдно», — говорится в комментарии, понравившемся Николе Пельц. «Этот парень взрослый и может принимать собственные решения, оставьте их в покое и перестаньте винить женщин во всем».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Жена Бруклина Бекхэма Никола снялась полностью обнаженной, но «нарвалась» на хейт пользователей.

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