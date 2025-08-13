«Дайте нам барынь вместо барашков»: в Опошне увековечили память известного гончара Василия Омельяненко

В знаменитой Опошне на Полтавщине, которую называют гончарной столицей Украины, появилась еще одна интересная локация для туристов — музей-усадьба гончара Василия Омеляненко. Ее открыли 5 августа, приурочив к 100-летию патриарха украинского гончарства. До своего почтенного юбилея заслуженный мастер народного творчества Украины, лауреат премии имени Даниила Щербаковского, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Василий Онуфриевич Омельяненко не дожил четыре года.

Жили среди посуды в чужом доме

На обновленной усадьбе, в которой долго жил мастер и где рождались глиняные шедевры, ученики Василия Омельяненко, которые в своем творчестве используют его элементы стиля, установили пять футуристических керамических скульптур. А в небольшой хате представлена уникальная коллекция из более чем тысячи произведений Василия Онуфриевича.

Музей собственных гончарных изделий к своему столетию пан Василий начал создавать еще при жизни. В отдельной комнате сделал стеллажи, на которых сушил новые изделия, и, когда к нему заходили гости, с радостью демонстрировал будущую коллекцию.

Мне довелось видеть, как рождался этот музей. Пять лет назад я приехала в Опошню, чтобы пообщаться с Василием Онуфриевичем в канун его 95-летия.

— Пиши только, что я не самый старый, а старший гончар Украины, — встретил меня ласковой улыбкой хозяин. — Вот как стукнет сто лет, тогда можно будет и стариком называть.

Мы долго сидели в его мастерской. Он — за своим неутомимым гончарным кругом, а я на стуле напротив него. У него была работа — лепил гриву очередному льву.

На то, как Василий Онуфриевич «наращивает» гривы своим барашкам, львам и другим сказочным животным, можно было смотреть часами и… ничего не понять. Он менял в руках сделанные из подручных материалов инструменты для декорирования. Проводил ими по жидкой глине и прижимал. Через отверстия вылезали глиняные капельки. Какие-то из них гончар удлинял, какие-то приплющивал. Выходило диво дивное…

Василий Онуфриевич за работой

Известный мастер жаловался, что теперь на создание одного льва он тратит недели три, потому что ему приходится чаще отдыхать.

За гончарным кругом и возле глины Василий Онуфриевич провел без малого девять десятков лет. И всю жизнь работал стоя, хотя гончару полагается сидеть. Это потому, что в детстве подвернул правую ногу, и с тех пор у него не сгибался сустав. В положении сидя мог крутить гончарный круг только пяткой, а стоя — всей стопой.

Но в последнее время, после того как упал зимой и перенес операцию, умудрялся раскручивать круг только руками. И потихоньку продолжал работать с глиной. «Иначе меня всё начинает угнетать», — объяснял.

Гончар не раз говорил, что глина его держит на земле.

— Посмотрите на мои пальцы. Они гибкие, как у пианиста, — хвастался Василий Онуфриевич. — Это потому, что я имею дело с глиной. Для здоровья она очень хороша. Когда болят суставы, нужно взять чистую глину, смочить ее, наложить на больное место и обмотать. Кости согреются, и воспаление пройдет.

Гончарную глину Василий Омельяненко впервые взял в руки, когда ему было девять лет. О том, что из нее можно лепить свистульки, узнал от дяди Максима, который пустил их семью к себе на квартиру, потому что они были такими бедными, что даже не имели собственной крыши над головой. Васю с мамой и младшим братом Петром дядя пустил именно в ту комнату, где стояли стеллажи, на которых он выставлял посуду для высыхания. А в другой он сам жил и занимался гончарством. Так что семья Омельяненко жила среди посуды.

Первые безголосые свистульки

Когда дядя Максим ехал в Полтаву на базар, глиняные петушки служили ему разменной монетой: ими он давал покупателям сдачу. Васька с Петриком, наблюдая за его работой, так и не осмелились подойти к нему и попросить, чтобы он их чему-то научил.

— А то однажды зашла к нам знакомая тетя, взяла в руки глину, скатала шарик и сделала из него мисочку, — вспоминал мой собеседник далекое детство, в котором началась его любовь к гончарству. — Потом сжала немного пальцами. «Вот так, — говорит, — начинают делать свистульку». Мы с братом стали за ней повторять, делать то же самое. Первые петушки, конечно, получились у нас корявые и беззвучные. Мы ведь не знали, что их еще сырыми надо прокалывать тоненькой деревянной палочкой, чтобы они могли свистеть. Налепили мы с братом целую кучу петушков, и все они оказались бракованными. Ну и бросили дело. С неделю где-то не касались глины, а оно тянет… Сели снова и налепили, как смогли, тех свистулек целую сотню. А тогда гончарная артель в Опошне принимала их в сыром виде по одной копейке за штуку. Так мы с Петром заработали свой первый трудовой рубль. Но если бы вы знали, какими богатыми чувствовали себя! Это был 1934 год. Мы только-только пережили голод. Наша семья сильно бедствовала. В голодном тридцать третьем питались молочаем, акацией, клевером… Акацию жарили, сушили, клевер перетирали в муку, из молочая выжимали горький сок и ели листики. Слава Богу, что в колхозе давали затирку — суп с мелкими мучными крупинками. Наверное, благодаря ему и выжили.

— Тарелки, кувшины и чашки — это для ленивых, — был убежден Василий Омельяненко. — Мне никогда не было интересно ими заниматься. Меня с детства тянуло к чему-то необычному. В начале тридцатых годов мастера у нас в Опошне делали глиняные свистульки только в виде петушков. А мы с Петром решили, что это несправедливо по отношению к другой живности. И начали лепить рыбок, зайчиков, белочек, собачек… Покупатели именно их разбирали в первую очередь.

Через некоторое время братья Омельяненко научились лепить баранчиков, кузнечиков, белочек.

Знаменитые барашки Василия Омельяненко

— А краски я тогда уже научился делать сам, — вспоминал мастер. — Заваривал равномерно крахмал, чтобы был без комочков, добавлял туда порошок для окрашивания яиц и размешивал. За день мы с братом изготовляли по две с половиной сотни свистулек. Другие гончары делали и по полтысячи, но их продукция была некачественной. Я же всегда присматривался к мелочам, потому что качество для меня было прежде всего. Чтобы обжечь работы, нужны были дрова, поэтому приходилось ходить с мешками в лес за хворостом. А вот каким голосом будет «петь» свистулька, никогда заранее никто не скажет. Еще с малых лет усвоил одно: чем меньше полость, тем тоньше будет свист. На них можно играть как по нотам.

«Говорю со своими изделиями, как с детьми»

Когда после семилетки Василий пришел работать в художественную артель, ему не нужен был учитель. Посадили его лепить декоративных барашков. Норма за смену — четыре штуки. Сначала он, правда, едва одного успевал слепить, но довольно быстро освоил норму и стал в свободное время делать что-то для души. То львов, то козликов…

— Смотрел на готовое изделие и думал: что бы ему еще добавить, чтобы оно стало каким-то более пышным? — вспоминал мастер. — Начал делать разных животных. Я их всех люблю, и они мне как будто улыбаются… Вообще стараюсь воспроизвести в глине все интересное. И никогда не делаю эскизов своих будущих произведений, они возникают сами собой.

А однажды из Киева пришла разнарядка налепить большую партию барынь. Мы отставили барашков и все вместе взялись за новый заказ. Когда партия была готова, сверху получили отбой. Сказали, лепите опять баранчиков. Зато в срочном порядке я освоил технику лепки человеческих фигур. Делал и барынь, и казаков…

"Я в срочном порядке освоил технику лепки человеческих фигур. Делал и барынь, и казаков", - вспоминал мастер

В 1956-м, спустя шесть лет после прихода Василия Омельяненко в артель, одну из его работ отобрали для международной выставки народного творчества в Брюсселе. Тот барашек кому-то из иностранных гостей так понравился, что его купили. Автору же вручили премию — 600 рублей! С тех пор Министерство культуры представляло его работы на всевозможных выставках. На его веку их было более 60. И ни одна из работ уже не возвращалась в Опошню. Многие из них и сейчас хранятся в музеях и приватных коллекциях по всему миру. В Польше, Канаде, Англии, Норвегии, Японии…

Работы Василия Омельяненко давно стали классикой гончарного искусства. Его почерк в зооморфной глазурованной скульптуре уникален. К сожалению, ни один из многочисленных учеников мастера его не перенял. В Опошне только один гончар, Александр Шкурпела, недавно начал практиковать в этом стиле и уже имеет успех.

Работы Василия Омельяненко стали классикой гончарного искусства

Василий Онуфриевич был специалистом по мини-формам глазурованных скульптур (от 30 сантиметров до 1 метра в длину). За свою долгую творческую жизнь (на пенсию с преподавательской работы ушел в 85!) он создал сотни вариантов игрушек и детской посуды. В то же время ему по силам были и большие парковые скульптуры. Одна из них — двуглавый лев, символизирующий силу, мужество и великодушие — установлена на территории Национального музея-заповедника в Опошне.

— Наш музей-заповедник владеет самой большой коллекцией работ Василия Омельяненко. Его работы созданы на опошнянской земле, на основе местных гончарских канонов и традиций. В них воплощены украинские тысячелетние традиции. А сегодня Украина, как никогда, нуждается в маркировке нашей этнической территории различными памятниками, свидетельствующими об идентичности, неповторимости и самобытности украинской культуры, — подчеркнул во время открытия музея-усадьбы исполняющий обязанности гендиректора Национального музея-заповедника украинского гончарства Олесь Пошивайло.

Усадьба Василия Омельяненко стала частью Национального музея-заповедника.

Конечно, я спросила тогда при встрече с Василием Онуфриевичем, которая оказалась последней, о секрете его творческого долголетия.

— Глина у меня, как первый друг во всем. Когда на душе хорошо — к глине, и когда плохо — тоже к глине… Работа с ней помогает. Делаю, что на сердце ложится. И словно с детьми своими разговариваю. И чувствую, что жив, — ответил старейший на тот момент действующий гончар Украины.

Василий Омельяненко

P. S. К 100-летнему юбилею В. О. Омельяненко Нацбанк Украины выпустил новую памятную монету «Опошнянская керамика» номиналом 5 гривен, посвященную традиционному гончарному искусству поселка Опошня Полтавской области. На ее аверсе изображена зооморфная скульптура «Лев» работы Василия Омельяненко. На реверсе — стилизованная композиция из элементов традиционного опошнянского орнамента, в частности блюд, с надписью «Опошнянская керамика».

Опошнянская керамика — важная часть украинского культурного наследия. Это уникальное искусство, возникшее в XVII веке, в 2012 году было внесено в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

Монета, изготовленная из нейзильбера, введена в обращение 6 августа. Ее тираж — до 75 тысяч штук.

Монета «Опишнянская керамика»

Фото автора и Национального музея-заповедника украинского гончарства

