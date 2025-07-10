«Все, как на войне, — не знаешь, чем закончится»: полтавчанин-военный и его жена открыли мастерскую по изготовлению изразцов ручной работы

Небольшая керамическая мастерская изразцов семьи Александра и Анастасии Коба находится на втором этаже старинного дома в Полтаве. Казалось бы, это не о XXI веке. Но история о том, как она появилась, кажется не менее интересной, чем те изделия, которые в ней создаются.

Начало. Оранжевый львенок и красное сердце с большими глазами

— Ой, может, не надо фотографировать? — смущается хозяйка мастерской Анастасия Коба, заметив, что я навела камеру на оранжевого львенка и красное сердце с большими глазами — изразцы, выставленные отдельно от других. — Это мои первые работы, и они несовершенны…

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Но именно эти маленькие — размером всего 10×10 см — изразцы, изготовленные Настей вручную, сыграли важную роль в воплощении их с мужем-военнослужащим мечтаний.

Именно такие изразцы, изготовленные Настей вручную, сыграли важную роль в воплощении их с мужем мечтаний

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— Мы с Александром довольно долго вынашивали эту идею, — рассказывает Анастасия. — Стремились, чтобы в ней сочеталось все, что сочетается у нас: любовь к огню и творчеству, желание создавать смыслы, которые будут жить после нас, которых будут касаться наши внуки. Смыслы, которые не подражают, а становятся отпечатками современной украинской культуры, запечатлевают наше время в символах.

Именно любовь к керамике соединила судьбы Анастасии и Саши.

Александр Коба впервые восхитился выжженной глиной еще лицеистом. Он посещал археологический кружок и кувшины, изразцы, разнообразные фигурки из исторических культур, которые находил во время раскопок, воспринимал как тактильную машину времени.

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А уже в студенческие годы «Олекса» (такой позывной он имеет с 2014 года) зарабатывал, работая в собственной кузнице, где мог воплотить в изделиях свои фантазии.

Анастасия же говорит, что тягу к работе с глиной испытывала с детства. Сама она родом из села Ромейково Звенигородского района Черкасской области, которое богато залежами глины. Из нее селяне строили дома, ею обмуровывали печи. В советское время в Ромейково был кирпичный завод. Женщина не исключает, что кто-то из ее далеких предков мог работать с глиной. Хотя о древних ремеслах здесь давно забыли, а о заводе остались только воспоминания.

Так случилось, что, переехав 8 лет назад в Полтаву, девушка оказалась в творческой среде местных молодых и талантливых гончаров.

В Полтаве она встретила и свою любовь. В то время Александр возвращался к гражданской жизни после двух лет службы в АТО. Работать по 12 часов в кузнице, как раньше, уже не было здоровья. Поэтому решил овладеть IT. Впоследствии вместе с побратимами создал ветеранский бизнес. Их компания IT BRO разрабатывала разнообразные web-решения и бесплатно обучала ветеранов программированию. В 2021 году их социальный проект был признан лучшим по направлению армия/ветераны Bendukidze Free Market Center.

— Одной из первых наших общих покупок был… гончарный круг, — с улыбкой вспоминает Александр. — Поскольку Насте было интересно работать с глиной, мы создали небольшую мастерскую. Прямо в съемной квартире, где тогда жили. Прикупили глины и несколько инструментов. Кстати, гончарный круг жена использует и сейчас, проводя мастер-классы для детей из своего родного села.

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До того, как уйти в декретный отпуск, Анастасия работала арт-директором отдела брендинга, создавая разнообразные концепты и идеи для продуктов. Во всем пыталась находить простор для творчества без ограничений. А с глиной, говорит, понемногу экспериментировала.

Талант художницы у нее проявился после рождения дочери, поэтому некоторое время работала иллюстратором.

Анастасия показывает изразцы перед тем, как положить их в печи

Теперь она художник-керамист и мастер-технолог. А Александр с 24 февраля 2022-го снова в армии. В общем деле помогает жене дистанционно: между боевыми заданиями ведет переговоры с поставщиками и заказчиками; находя время между выездами на позиции, занимается созданием сайта их мастерской, а также ведет документацию и все, чем можно заниматься удаленно.

Экскурс в прошлое. Как учился «Олекса», выполняя боевые задачи на фронте

Мечта, которую вынашивала супружеская пара, несмотря на полномасштабную войну и все испытания, связанные с ней, воплотилась в жизнь благодаря образовательно-грантовой программе «Жити назустріч», которую реализует ПУМБ в партнерстве с Future Development Agency и KSE Foundation. Цель этой инициативы — помочь ветеранам в запуске собственного дела с нуля или в масштабировании бизнеса.

Бизнес-идея Анастасии и Александра заинтересовала организаторов программы, и они, пройдя трехмесячное специализированное онлайн-обучение по созданию бизнес-проектов, стали одними из ее двадцати победителей, получив 500 тысяч гривен грантовой поддержки.

— А как же «Олекса» учился, если он на фронте? — спрашиваю собеседницу.

— «Жити назустріч» — это как раз дословный лозунг проекта, — отвечает Настя. — Организаторы всегда с пониманием относились к каждому участнику и его возможностям. Не раз случалось, что на обязательной онлайн-встрече в определенное время кто-то не мог присутствовать. Как, например, мой муж. Потому что он именно тогда выполнял боевое задание. Благодаря высокому уровню преподавателей KSE и индивидуальному подходу к каждому мы получили много современных знаний, а также реальной поддержки на первых порах после старта бизнеса.

На полученный грант Кобы приобрели обжиговые печи, электрический гончарный круг, раскаточный стол для выравнивания глины, шамотную массу, глазурь, оплатили первые месяцы аренды помещения.

Пришлось доложить и собственные сбережения, которые пошли на ремонт помещения и другие сопутствующие расходы.

И вот уже с апреля мастерская полноценно работает. Настя в ней — основная и единственная рабочая сила.

Ей, чтобы научиться лепить из глины, пришлось брать практические уроки у друзей-керамистов. Очень помогли Инна Гуржий, Богдан Белей, Екатерина Власова, к которой она лет семь назад, кстати, приходила учиться ваять на гончарном круге… Было тяжело и приходилось выбрасывать много изделий на разных стадиях, пока не освоила тонкости технологии.

День сегодняшний. Млечный путь, колодец возле дома и короволк

Анастасия была хорошей ученицей, как мне кажется. То, что рисует ее воображение и делают ее хрупкие умелые руки, точно не имеет аналогов в керамистике. Ее стиль рисования напоминает стиль Марии Примаченко — наивный, с нереальными животными, птицами, цветами. Только все это выполнено в глине, декорированной глазурью.

Кому что, а мне сразу запали в душу рубиновые копыта фантастического быка или коровы в бабочках по туловищу с невероятно красивыми голубыми глазами, гармонирующими с украшениями на хвосте. А еще желто-зеленые вертикальные зрачки черного кота, которые следят за тобой, куда бы ты от них не отошел. Прикольная голубая плитка с маленькой ручкой, на которую можно что-то повесить, например, брелок…

Фантастический бык или корова в бабочках по туловищу с невероятно красивыми голубыми глазами, гармонирующими с украшениями на хвосте

— Это из серии интерактивных изразцов, — объясняет керамистка назначение ручки. — Я работаю сразу в нескольких направлениях и техниках. Лично мне очень нравится серия насекомых, цветов и деревьев. Рисую их на плоской подготовленной поверхности и раскрашиваю. А иногда леплю вручную объемные заготовки, после чего приклеиваю их к основанию и выжигаю. Это гораздо сложнее и делается в единичном варианте, поскольку здесь нельзя снять гипсовую форму, как с других, — просто гипс все испортит. Конечно, из одной формы можно сделать хоть сотню плиток в день, это было бы хорошим масштабированием производства. Но сейчас мы акцентируем внимание на единичных эксклюзивных изразцах, каждый из которых — маленькая картина, которую можно рассматривать, как в галерее. Тем более пока нарабатываем ассортимент, чтобы издать каталог. А в планах, конечно, работать под заказ застройщиков, творческих проектов. Надеемся увидеть наши изразцы на печах, каминах, в вестибюлях общественных помещений… Это то, что мы оставим в наследство своим потомкам, что будет жить своей жизнью…

"Лично мне очень нравится серия насекомых, цветов и деревьев", - рассказывает Настя

От каждого Настиного изразца веет теплом. Каждая ее плитка создает домашний уют, побуждает к размышлению. Собственно, к этому и стремится мастерица.

— Война накладывает свой отпечаток на все: нашу психику, на наше мышление, нашу фантазию, — говорит Анастасия. — Скажем, работая над паттерн-орнаментом (это повторяющийся узор, создающий видимость бесконечности), который назвала «Млечный путь», я представляла, как казаки шли под этими звездами отвоевывать нашу свободу. Специально даже трещинки на глине не затирала, чтобы передать атмосферу борьбы предков.

Философия наших изразцов и основное направление нашей деятельности — ментальное возвращение украинцев домой. Это то, что волнует сейчас очень многих, ведь миллионы людей находятся вдали от своего дома, от того места, где они чувствуют себя в безопасности, подолгу не видят семей… Нам с Александром хочется, чтобы изразцы давали им ощущение дома и защищенности. Посмотрите на эти шесть рисунков: окно, старенькая хатка, из которой идет дым, колодец возле дома… На первый взгляд, простые вещи, но они как будто возвращают каждого на родную землю. А вот «Колокольчики». Четыре изразца в спокойной гамме. Если их сложить, то выйдет панно на украинские мотивы…

"Мы акцентируем внимание на единичных эксклюзивных изразцах, каждый из которых - маленькая картина, которую можно рассматривать, как в галерее", - говорит мастерица

Непонятное, на первый взгляд, переплетение линий символизирует лаконичное семейное древо жизни.

— Я не умею рисовать реальные портреты, — улыбается Настя. — Рисую, как умею, в своем стиле. Создаю что-то новое, что придает новизны в области лепной керамики. В Украине очень славится старинная керамика косовских мастеров. В Опошне на Полтавщине производят очень хорошие изделия. Но они создают свое, а мы с «Олексой» — свое.

Кстати, на каждом керамическом изделии семьи Коба стоит эмблема фантастического существа — короволка. Корова символизирует жизнь, потому что ее молоко — это архетип жизни для нашего народа, а волк — силу, ярость, которые помогают в защите земли, когда на нее приходит враг. Такое сочетание любви и силы.

Будущее. Идеи, которые не помещаются в печь

В мастерской с эмблемой короволка рождаются не только керамические шедевры, но и проходят мастер-классы по изготовлению простых гончарных изделий для детей, родители которых находятся на фронте. Это вне проекта, это исключительно инициатива Анастасии и Александра. У них и у самих подрастает четырехлетняя дочь, практически всю свою жизнь растет без папы. В будни девочка в детском саду, а по выходным мама берет ее с собой на мастер-класс.

— Для всех, кто здесь собирается, и для меня тоже, это момент релаксации, способ отвлечься от нервного напряжения, связанного с ожиданием известий от родного человека, — говорит Настя, садясь за раскрашивание уже выжженной в печи глиняной тарелки с оттиском стеблей лаванды на дне. — Вот это одна девочка сделала на прошлом занятии, а я раскрашу этот оттиск фиолетовым и еще раз отправлю тарелку в печь, — объясняет. — Мы специально приобрели небольшой гончарный круг, чтобы учить желающих из числа детей военных освоить азы работы за ним и получить от этого удовольствие.

Наибольший восторг у самой мастерицы вызывает процесс второго обжига изразцов, уже обработанных глазурью или разрисованных ангобом. Он нужен для закрепления цвета рисунка. Процесс обжига длится девять часов при температуре 1100 градусов. При этом в печь подсматривать нельзя. И это время самое волнительное, потому что никогда не угадаешь, какой цвет приобретут краски и что получишь на выходе.

— Рисуешь что-то желтым, вынимаешь его из печи, а оно покраснело, — восхищенно рассказывает Анастасия. — То есть когда рисуешь, видишь одно, а выходит совсем другое. Цвета, как правило, становятся более насыщенными.

Обычно цвета после печи становятся более насыщенными

На декоративные изразцы, объясняет Настя, идет не обычная и даже не специально обработанная глина, как на гончарные изделия, а шамотная масса, то есть глина с добавлением уже выжженной керамики.

В общей сложности в небольшой мастерской с эмблемой короволка за последние несколько месяцев изготовлено несколько десятков разносерийных изразцов. Хозяева что-то продали, что-то подарили. Готовят каталог и коммерческие предложения для серийного производства тех плиток, которые понравятся заказчику. А в воображении Насти еще больше идей, историй, рисунков, которые хочется реализовать. Единственная проблема — не все сразу можно вместить в электропечь…

— В наших планах сделать изразцы больше по размеру, удлиненные, — говорит Анастасия. — В целом очень важно, чтобы мое творчество нравилось людям. Когда они в восторге от него, нам с мужем это придает силы и уверенности работать дальше в этом направлении.

Семья намерена также создать несколько инклюзивных рабочих мест для ветеранов, чтобы они могли быстрее адаптироваться к мирной жизни. В целом, по словам Насти, работа с глиной оказывает заметный терапевтический эффект, поскольку предполагает отключение мыслей и концентрацию на работе руками, активирует внутренние ресурсы. К тому же создание изразцов для облицовки — это об участии в восстановлении Украины после нашей победы.

Еще «Олекса» с Настей планируют создать в Ромейково и окрестных селах центр гончарства и творчества, чтобы их маленьким жителям было чем заниматься после уроков.

А еще Анастасия изучает особенности электронных торговых площадок, чтобы не только продавать свою продукцию за границу, но и рассказывать миру об украинских изразцах…

— Даже не сомневаюсь, что первым оценивает ваше творчество «Олекса».

— Конечно. Я отправляю ему фото, видео работ. Мне всегда хочется с ним поделиться своим успехом, рассказать, как вышло. Обмен положительными эмоциями — это очень важно, особенно в нашей ситуации…

Ранее в интервью «ФАКТАМ» известная харьковская художница-керамистка, член Национального союза художников Украины, Лара Антонова рассказала о своей коллекции работ из глины.

Фото автора и предоставлены Анастасией Кобой

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