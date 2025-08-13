41.14 / 41.68 48.10 / 48.81
Оккупантов оставили без топлива: ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию россиян

12:52 13 августа 2025
ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Унеча в Брянской области рф

В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектах российского агрессора. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, в Брянской области рф поражена нефтеперекачивающая станция «Унеча», задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции.

Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участках размещения магистральных и подпорных насосов.

«Унеча» обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Также военные указывают, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Как писали «ФАКТЫ», оккупанты накрыли массированным артиллерийским огнем Чернобаевку.

124

