Оккупантов оставили без топлива: ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию россиян
В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектах российского агрессора. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В частности, в Брянской области рф поражена нефтеперекачивающая станция «Унеча», задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции.
Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участках размещения магистральных и подпорных насосов.
«Унеча» обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.
Подробная информация о последствиях поражения уточняется.
Также военные указывают, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины.
