- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
- 13.08 22:01 Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса
- 13.08 21:31 «Мечтал быть священником, а стал исполнителем»: украинский певец Игорь Целип о духовности, сцене и пении
- 13.08 21:02 Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием
- 13.08 20:53 Компания, связанная со скандальным Микитасем и Астионом, пытается сорвать продажу «Укрбуда»: что об этом пишут СМИ
- 13.08 20:45 «Вечером, когда внутри фонаря зажигается свет, происходит чудо», — художница Мария Румилова
- 13.08 20:33 В первые месяцы вторжения пошел защищать страну: на Сумщине погиб пластун из Черкасс
- 13.08 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 13.08 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 13.08 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 13.08 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
Враг накрыл массированным артиллерийским огнем Чернобаевку, есть погибшие
Россияне продолжают обстреливать Украину. Утром в среду, 13 августа, российские войска накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом. Об этом сообщил главы Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«В результате прямого попадания жилой дом был полностью разрушен. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей женщины 1964 года рождения», — написал глава ОВА.
Кроме того, взрывной волной повреждены несколько соседних домов — разрушены крыши и фасады, выбиты окна. На месте продолжают работать экстренные службы.
Также чиновник добавил, что сегодня в Бериславском районе российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль: враг сбросил взрывчатку с БпЛА на транспортное средство, следовавшее по трассе Новорайск-Костырка. В результате атаки погибли мужчина и женщина.
Отметим, что на прошлой неделе в Херсоне российские войска три дня подряд атаковали Островский мост корректируемыми авиабомбами. После этих ударов местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже до Днепра.
Как писали «ФАКТЫ», минувшей ночью оккупанты обстреляли ряд областей Украины.184
Читайте нас в Facebook
«Шахтер» — «Панатинаикос»: расписание трансляций и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы