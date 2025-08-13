Враг накрыл массированным артиллерийским огнем Чернобаевку, есть погибшие

Россияне продолжают обстреливать Украину. Утром в среду, 13 августа, российские войска накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом. Об этом сообщил главы Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В результате прямого попадания жилой дом был полностью разрушен. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей женщины 1964 года рождения», — написал глава ОВА.

Кроме того, взрывной волной повреждены несколько соседних домов — разрушены крыши и фасады, выбиты окна. На месте продолжают работать экстренные службы.

Также чиновник добавил, что сегодня в Бериславском районе российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль: враг сбросил взрывчатку с БпЛА на транспортное средство, следовавшее по трассе Новорайск-Костырка. В результате атаки погибли мужчина и женщина.

Отметим, что на прошлой неделе в Херсоне российские войска три дня подряд атаковали Островский мост корректируемыми авиабомбами. После этих ударов местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже до Днепра.

Как писали «ФАКТЫ», минувшей ночью оккупанты обстреляли ряд областей Украины.

