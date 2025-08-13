41.14 / 41.68 48.10 / 48.81
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Враг накрыл массированным артиллерийским огнем Чернобаевку, есть погибшие

11:57 13 августа 2025
Российские войска обстреляли Чернобаевку в Херсонской области

Россияне продолжают обстреливать Украину. Утром в среду, 13 августа, российские войска накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом. Об этом сообщил главы Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В результате прямого попадания жилой дом был полностью разрушен. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей женщины 1964 года рождения», — написал глава ОВА.

Кроме того, взрывной волной повреждены несколько соседних домов — разрушены крыши и фасады, выбиты окна. На месте продолжают работать экстренные службы.

Также чиновник добавил, что сегодня в Бериславском районе российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль: враг сбросил взрывчатку с БпЛА на транспортное средство, следовавшее по трассе Новорайск-Костырка. В результате атаки погибли мужчина и женщина.

РЕКЛАМА

Отметим, что на прошлой неделе в Херсоне российские войска три дня подряд атаковали Островский мост корректируемыми авиабомбами. После этих ударов местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже до Днепра.

Как писали «ФАКТЫ», минувшей ночью оккупанты обстреляли ряд областей Украины.

РЕКЛАМА

184

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Павлограде задержан информатор россиян. Фото СБУ

Камера в коробке из-под сока: СБУ разоблачила информатора, который помогал рф бить по Павлограду

Кому повезет с деньгами до конца недели - Гороскоп на август

Деньги «свалятся» с неба: Вселенная щедро вознаградит четыре знака зодиака до конца недели

Панатинаикос - Шахтер

«Шахтер» — «Панатинаикос»: расписание трансляций и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы

Украинские семьи получат 19 400 грн на отопление твердым топливом

Некоторые украинцы получат дополнительные выплаты: кому будут доступны почти 20 тысяч грн к отопительному сезону

Следующий материал
Новости партнеров