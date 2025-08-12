41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
Мир

Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане

СБУ повторно ударила по складу Шахедов в Татарстане

Силы обороны Украины продолжают наносить удары врагу. Дальнобойные дроны Центра спецопераций «А» СБУ произвели повторное поражение логистического хаба, где хранятся готовые к использованию «Шахеды», а также иностранные комплектующие к ним. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

«Склад находится в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, в 1300 километрах от Украины. Снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания. СБУ продолжает ряд спецопераций по поражениям вражеских объектов в глубоком тылу рф. Повторная атака на этот объект ВПК имеет целью уменьшить способности врага для „шахидного“ террора Украины», — говорится в сообщении.

В СБУ заверили, что операции на предприятиях, обеспечивающих вооружением российскую военную машину, будут продолжаться.

Как писали «ФАКТЫ», предварительная атака дальнобойных беспилотников СБУ на этот военный объект россии произошла 9 августа этого года. Тогда в сети появились видео с «прилетами» по логистическому терминалу имени Дэн Сяопина в Элабуге.

Иллюстративное фото

84

