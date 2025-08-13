- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
- 13.08 22:01 Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса
- 13.08 21:31 «Мечтал быть священником, а стал исполнителем»: украинский певец Игорь Целип о духовности, сцене и пении
- 13.08 21:02 Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием
- 13.08 20:53 Компания, связанная со скандальным Микитасем и Астионом, пытается сорвать продажу «Укрбуда»: что об этом пишут СМИ
- 13.08 20:45 «Вечером, когда внутри фонаря зажигается свет, происходит чудо», — художница Мария Румилова
- 13.08 20:33 В первые месяцы вторжения пошел защищать страну: на Сумщине погиб пластун из Черкасс
- 13.08 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 13.08 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 13.08 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 13.08 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием
Использование смягчителей ткани стало нормой, они якобы смягчают одежду и полотенца, и, прежде всего, придают свежий и приятный аромат. К сожалению, все больше исследований подтверждают, что смягчители ткани оседают на волокнах, повреждают ткани и, что еще хуже, могут быть вредны для вашего здоровья. Узнайте, как придать своей одежде нежный и приятный аромат без использования смягчителей ткани, пишет Kobieta.
Просто добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла, такого как лаванда или эвкалипт, в воду, налитую в утюг. Также важно добавить около 20 мл спирта, который разбавит масло и предотвратит появление жирных пятен на тканях. Эта домашняя вода для глажки также сделает ткани более жесткими и устойчивыми к сминанию.
Другой вариант — добавить в воду каплю ваших любимых духов.
Чтобы сделать глажку более эффективной и менее трудоемкой, помните о нескольких вещах. Прежде всего, выберите функциональное и удобное оборудование и гладильную доску с максимально возможной площадью поверхности. Важно также регулировать высоту. Ткани лучше всего гладить, когда они немного влажные после стирки.
Внимательно читайте этикетки и устанавливайте максимально возможную температуру глажки, указанную на этикетке. Также лучше вешать одежду сразу после стирки, чтобы избежать чрезмерного сминания.
Напомним, как избавиться от обесцвечивания и пятен на полотенцах с помощью надежных домашних средств.142
