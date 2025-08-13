Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием

Использование смягчителей ткани стало нормой, они якобы смягчают одежду и полотенца, и, прежде всего, придают свежий и приятный аромат. К сожалению, все больше исследований подтверждают, что смягчители ткани оседают на волокнах, повреждают ткани и, что еще хуже, могут быть вредны для вашего здоровья. Узнайте, как придать своей одежде нежный и приятный аромат без использования смягчителей ткани, пишет Kobieta.

Просто добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла, такого как лаванда или эвкалипт, в воду, налитую в утюг. Также важно добавить около 20 мл спирта, который разбавит масло и предотвратит появление жирных пятен на тканях. Эта домашняя вода для глажки также сделает ткани более жесткими и устойчивыми к сминанию.

Другой вариант — добавить в воду каплю ваших любимых духов.

Чтобы сделать глажку более эффективной и менее трудоемкой, помните о нескольких вещах. Прежде всего, выберите функциональное и удобное оборудование и гладильную доску с максимально возможной площадью поверхности. Важно также регулировать высоту. Ткани лучше всего гладить, когда они немного влажные после стирки.

Внимательно читайте этикетки и устанавливайте максимально возможную температуру глажки, указанную на этикетке. Также лучше вешать одежду сразу после стирки, чтобы избежать чрезмерного сминания.

Напомним, как избавиться от обесцвечивания и пятен на полотенцах с помощью надежных домашних средств.

