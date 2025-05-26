Секреты приятного запаха в доме: некоторые моменты могут вас удивить

Комфорт в доме - сегодня одна из ведущих тем во многих медиа мира. Ведь именно дома человек лучше всего восстанавливается, если все правильно организовано.

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Запахи имеют важное значение. И если вы думаете, что проблему неприятного запаха можно решить только лишь с помощью освежителей воздуха, это не так.

Прежде всего, проветривайте помещение дважды в день.

В кухне обязательно пользуйтесь вытяжкой. Периодически наводите порядок в местах, где храните овощи и фрукты. Ведь запах гнилого лука или картофеля может быть ужасным.

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Когда моете полы, добавьте в воду несколько капель эфирного масла — например, лавандового или апельсинового — и ваш дом будет пахнуть свежестью.

В шкафу, где храните одежду, поместите саше с ароматом лаванды. Кстати, сделать их можно самостоятельно, поместив в небольшие мешочки цветы лаванды.

Не допускайте, чтобы в вашей ванной комнате появился запах сырости и плесени. Вовремя устраняйте такие проблемы.

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Самый лучший запах в доме — запах чистоты.

Если надолго покидаете квартиру, напомним о маленькой хитрости, чтобы по возвращении вас не встретил неприятный запах.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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