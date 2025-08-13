- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
«Мечтал быть священником, а стал исполнителем»: украинский певец Игорь Целип о духовности, сцене и пении
Украинский певец Игорь Целип, ранее рассказавший о вызовах войны и отношении к коллегам-предателям, признался «ФАКТАМ», что в детстве мечтал о духовном пути. Артист считает, что любовь к храму и церковному пению во многом сформировала его как личность и артиста.
— Мне всегда нравилось быть в церкви — там была особая атмосфера покоя, что-то очень светлое и доброе. Я любил смотреть, как священник ведет службу, как все его слушают, как люди после молитвы выходят другими — спокойнее, будто с новой надеждой, — рассказал артист.
По словам Целипа, он еще с детства понимал силу слова и влияние духовного служения на человека. В то же время его глубоко впечатлила и музыка, в частности церковное пение.
— Думаю, эти две вещи — любовь к храму и к музыке — как раз и породили эту мечту. Я хотел уметь говорить с людьми так, чтобы у них появлялись вера и сила, — отметил он.
В семье певца отнеслись к его мечте с уважением.
- Кто-то улыбался, мол, «перерастет», кто-то просто кивал, потому что видел, что мне это действительно интересно. Но в целом — поддерживали. У нас в семье всегда уважали духовное и не смеялись над такими вещами, — подчеркнул Игорь.
Впоследствии мечта трансформировалась. Хотя он и не стал священником, но нашел свой путь через музыку.
— Когда я пою в храме — это не просто музыка. Это разговор души с Богом. Это то, что я когда-то представлял — служить, но не словами, а голосом, от сердца. Это моя тихая мечта, которая нашла свой путь, — добавил артист.
Артист подчеркнул, что пение в храме и выступления на сцене очень отличаются по атмосфере, но имеют нечто общее.
— В храме — тишина, глубина, молитва. На сцене — энергия, контакт с публикой. Но есть и то, что их объединяет: это искренность. Там и там важно петь не просто нотами, а сердцем. И когда это удается — тогда уже не имеет значения, где ты стоишь, — подытожил певец.
Добавим, что Игорь Целип — известный украинский певец, победитель легендарного телешоу «Караоке на Майдане» (2018), лауреат многочисленных музыкальных конкурсов в Украине и за рубежом. Участник вокального квартета VIVO, выступающего в украинских храмах и на культурных событиях в Великобритании.
За несколько лет до полномасштабного вторжения Игорь переехал в Британию, а с 2022-го активно участвует в благотворительных концертах в Европе вместе с украинскими артистами. Его песни «Моє серце», «Хто ти» и хит «Всі зірки» стали настоящими TikTok-вирусами и завоевали сердца украинцев как в Украине, так и за ее пределами.
