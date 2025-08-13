Будто два разных человека: популярная телеведущая поразила фотографией

Популярная телеведущая Соломия Витвицкая, собравшаяся под венец, тронула сеть. На своей странице в социальном приложении она выложила две фотографии — одну, сделанную в начале двухтысячных, а другую — в настоящее время.

Ведущая призналась, что раньше находила у себя кучу недостатков, а сейчас ей кажется, что все было здорово! Фотография, которая была выложена ко дню молодежи, по словам Соломии, запустила у нее волну ностальгии.

«Вот две киевские фотографии: одна сделана на Майдане Незалежности, другая на Контрактовой площади, — подписала фотографию Соля. — Между ними… не скажу сколько, но, возможно, два десятилетия. И знаете, что интересно? Кто-то пишет, что выгляжу лучше, чем тогда, а кто-то — что меня совсем не узнать, а еще интересно, что тогда находила в себе кучу недостатков — а ныне вижу, что была такой стройной и милой. Пожалуй, время таки иногда работает на нас».

Подписчики отреагировали на фото телеведущей и заметили, что красный цвет в одежде Соломия любила всегда.

«Соля, выглядишь еще лучше», — поделились впечатлениями.

«Женщина, как вино», — ответила на это Соломия.

«Красивая всегда и страстная!» — добавили в комментариях. — «В красном!»

«С возрастом это не изменилось» , — отметила Витвицкая.

«Мне будто два разных человека, и два прекрасных», — отреагировали на фотографии поклонники.





