Будто два разных человека: популярная телеведущая поразила фотографией
Популярная телеведущая Соломия Витвицкая, собравшаяся под венец, тронула сеть. На своей странице в социальном приложении она выложила две фотографии — одну, сделанную в начале двухтысячных, а другую — в настоящее время.
Ведущая призналась, что раньше находила у себя кучу недостатков, а сейчас ей кажется, что все было здорово! Фотография, которая была выложена ко дню молодежи, по словам Соломии, запустила у нее волну ностальгии.
«Вот две киевские фотографии: одна сделана на Майдане Незалежности, другая на Контрактовой площади, — подписала фотографию Соля. — Между ними… не скажу сколько, но, возможно, два десятилетия. И знаете, что интересно? Кто-то пишет, что выгляжу лучше, чем тогда, а кто-то — что меня совсем не узнать, а еще интересно, что тогда находила в себе кучу недостатков — а ныне вижу, что была такой стройной и милой. Пожалуй, время таки иногда работает на нас».
Подписчики отреагировали на фото телеведущей и заметили, что красный цвет в одежде Соломия любила всегда.
«Соля, выглядишь еще лучше», — поделились впечатлениями.
«Женщина, как вино», — ответила на это Соломия.
«Красивая всегда и страстная!» — добавили в комментариях. — «В красном!»
«С возрастом это не изменилось» , — отметила Витвицкая.
«Мне будто два разных человека, и два прекрасных», — отреагировали на фотографии поклонники.
Ранее Виктор Павлик также поразил сеть.
