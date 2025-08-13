41.14 / 41.68 48.10 / 48.81
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Будто два разных человека: популярная телеведущая поразила фотографией

18:16 13 августа 2025
Соломия Витвицкая, фото https://www.instagram.com/p/DNQiPvJo4GA/?igsh=Y2Y5eXl0anZwMXlk

Популярная телеведущая Соломия Витвицкая, собравшаяся под венец, тронула сеть. На своей странице в социальном приложении она выложила две фотографии — одну, сделанную в начале двухтысячных, а другую — в настоящее время.

Ведущая призналась, что раньше находила у себя кучу недостатков, а сейчас ей кажется, что все было здорово! Фотография, которая была выложена ко дню молодежи, по словам Соломии, запустила у нее волну ностальгии.

«Вот две киевские фотографии: одна сделана на Майдане Незалежности, другая на Контрактовой площади, — подписала фотографию Соля. — Между ними… не скажу сколько, но, возможно, два десятилетия. И знаете, что интересно? Кто-то пишет, что выгляжу лучше, чем тогда, а кто-то — что меня совсем не узнать, а еще интересно, что тогда находила в себе кучу недостатков — а ныне вижу, что была такой стройной и милой. Пожалуй, время таки иногда работает на нас».

РЕКЛАМА

Подписчики отреагировали на фото телеведущей и заметили, что красный цвет в одежде Соломия любила всегда.

«Соля, выглядишь еще лучше», — поделились впечатлениями.

«Женщина, как вино», — ответила на это Соломия.

РЕКЛАМА

«Красивая всегда и страстная!» — добавили в комментариях. — «В красном!»

«С возрастом это не изменилось» , — отметила Витвицкая.

«Мне будто два разных человека, и два прекрасных», — отреагировали на фотографии поклонники.


РЕКЛАМА


Ранее Виктор Павлик также поразил сеть.

223

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Павлограде задержан информатор россиян. Фото СБУ

Камера в коробке из-под сока: СБУ разоблачила информатора, который помогал рф бить по Павлограду

Кому повезет с деньгами до конца недели - Гороскоп на август

Деньги «свалятся» с неба: Вселенная щедро вознаградит четыре знака зодиака до конца недели

Панатинаикос - Шахтер

«Шахтер» — «Панатинаикос»: расписание трансляций и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы

Украинские семьи получат 19 400 грн на отопление твердым топливом

Некоторые украинцы получат дополнительные выплаты: кому будут доступны почти 20 тысяч грн к отопительному сезону

Следующий материал
Новости партнеров