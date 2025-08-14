- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
В Украине упали цены: где и за счет чего Госстат зафиксировал снижение
На фоне известий о том, что некоторые продукты питания в Украине стоят дороже, чем в Европе, неожиданной и приятной оказалась информация Государственной службы статистики. По данным последней в июле в Украине было отмечено падение цен, а не их рост, то есть дефляция вместо привычной инфляции.
Правда, падение цен, по сообщениям Госстата, невелико — лишь 0,2% по сравнению с июнем, но данный показатель был зафиксирован впервые с начала года. Так, в том же июне цены в Украине выросли в сравнению с маем на 0,8%, самый же большой рост — 2,8% - пришелся на май.
По данным Госстата, снижение цен в июле стало возможным за счет падения цен на продукты питания, подешевевшие в сравнении с июнем на 1,1%, а также одежду и обувь — на 2,2%. При этом больше всего подешевели овощи, почти на четверть — до 76,1% цен, которые были в прошлом месяце, на 2,8% упал в цене сахар. Вторым фактором падения цен на 0,2% в июле стали снижение цен на одежду и обувь — до 94,8% и 96% соответственно.
Сильнее всего же в июле выросли в цене алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,8% в сравнении с июнем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», цены на картофель осенью могут вырасти до 26, а то и 30 гривен в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем).119
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа