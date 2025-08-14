В Украине упали цены: где и за счет чего Госстат зафиксировал снижение

На фоне известий о том, что некоторые продукты питания в Украине стоят дороже, чем в Европе, неожиданной и приятной оказалась информация Государственной службы статистики. По данным последней в июле в Украине было отмечено падение цен, а не их рост, то есть дефляция вместо привычной инфляции.

Правда, падение цен, по сообщениям Госстата, невелико — лишь 0,2% по сравнению с июнем, но данный показатель был зафиксирован впервые с начала года. Так, в том же июне цены в Украине выросли в сравнению с маем на 0,8%, самый же большой рост — 2,8% - пришелся на май.

По данным Госстата, снижение цен в июле стало возможным за счет падения цен на продукты питания, подешевевшие в сравнении с июнем на 1,1%, а также одежду и обувь — на 2,2%. При этом больше всего подешевели овощи, почти на четверть — до 76,1% цен, которые были в прошлом месяце, на 2,8% упал в цене сахар. Вторым фактором падения цен на 0,2% в июле стали снижение цен на одежду и обувь — до 94,8% и 96% соответственно.

Сильнее всего же в июле выросли в цене алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,8% в сравнении с июнем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», цены на картофель осенью могут вырасти до 26, а то и 30 гривен в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем).

