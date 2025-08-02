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Продукты в Украине дороже, чем в Европе: НБУ назвал, какие именно и почему
Несмотря на заявления НБУ о снижении темпа инфляции во 2-м полугодии, цены на продукты в Украине продолжают расти. И как признаются в самом Национальном банке, в Украине цены на некоторые продукты уже выше, чем в Европе, в той же Польше, например.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июль, причем подчеркивается, что подорожание продуктов питания общемировая тенденция. Так, с 2020-го года мировые цены на продукты выросли примерно на 35%, соотношение же для Украины и ЕС еще выше.
Так, с 2016 года продукты питания в Украине подорожали на 79% в эквиваленте евро, а в странах Евросоюза на 46%. Однако динамика цен по отдельным товарными группами была неоднородной, как и отклонение цен на отдельные продукты в от цен в странах ЕС. Например:
- цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводные рыбы остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим сравнительно с ЕС расходам на сырье, труд и логистику;
- подсолнечное масло дешевле (в том числе на 20−25%, чем в Польше) благодаря развитому внутреннему производству;
- цены на сливочное масло в Украине относительно выше, чем среднеевропейские (в том числе на 20−25% по сравнению с Польшей), что связано с высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агропроизводителей в странах ЕС;
- свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблемы отрасли и разницу в государственной поддержке, в то время как мясо птицы и яйца дешевле благодаря эффективности крупных производителей.
Такую тенденцию в НБУ объяснили рядом факторов, например, более низким НДС — 5% на продукты в Польше и 20% в Украине. Особо важное влияние оказал растущий импорт продуктов, так с начала года по июню в Украину завезли в 8 раз больше яблок, 4,4 раза больше свинины, в 2 раза больше овощей, в 1,6 раза — молока и сливок, на 48% - круп.
Но как утверждают в Нацбанке, данный фактор скорее будет играть в пользу снижения цен на продукты в стране, но его оборотной стороной является снижение международных резервов. Последние, кстати, после установления рекорда весной, постепенно снижаются.222
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