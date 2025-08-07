- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
С закупкой не медлите: каких цен на картофель ждать осенью
Как известно, в Украине цены на продукты почти сравнялись с европейскими. По данным НБУ, причиной являются война, затраты на производство, весенние заморозки и летняя жара.
Кроме того, продовольственная инфляция в мире превысила общую, что также повлияло на Украину. Для украинцев, у которых доля расходов на еду в потребительской корзине составляет около 40%, это очень ощутимо.
Ценовые сюрпризы вполне возможны и с сегодняшним урожаем картофеля, зерна и растительного масла, не исключает и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Игорь Гринык, передает РБК-Украина.
Что касается картофеля, то в мае погода была благоприятной с осадками, обильно орошавшими поля, что дало надежду на нормальное формирование урожая. Но поздние весенние заморозки, жара и июльские качели погоды сделали свое дело — в некоторых регионах (особенно на юге и в Киевской области) картофель буквально «поджарился» на солнце.
По словам Гриника, производители, в том числе те, кто выращивают семенной картофель, уже фиксируют потери на уровне 25−30% по сравнению с прошлым годом. И это не предел. Из-за засухи возрастает риск болезней: от обычной парши до растрескивания и увядания клубней.
Цены сейчас падают, но ненадолго На фоне сезонного снижения, стоимость молодого картофеля уже просела:
- на оптовых рынках — 15−22 грн/кг,
- в розничные — 22−38 грн/кг,
- средняя цена — 33,55 грн/кг и продолжает падать.
Но осенний прогноз, по словам Гриника, более сдержанный. В сентябре-октябре оптовые цены на картофель, скорее всего, составят 12−18 грн/кг, а в розничной торговле ожидается 20−26 грн/кг с пиковыми значениями до 30 грн/кг только в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем).
Что касается борщевого набора, то, по словам эксперта, прогнозировать конкретную урожайность овощей борщевого набора в этом году в настоящее время сложно, поскольку она зависит от многих факторов, в частности погоды, площадей посева и уровня использования современных технологий.
Гриник отмечает, что посевные площади уменьшились по сравнению с довоенными временами. Уменьшилось и общее количество производителей сельскохозяйственной продукции, являющихся основными поставщиками овощей в супермаркеты и магазины.
Также рано делать выводы об урожайности зерновых в текущем году, поскольку жатва только в разгаре.
Гриник заявил, что урожайность озимых будет несколько ниже по сравнению с 2024 годом. Средняя урожайность озимой пшеницы в Украине в прошлом году составила около 4,3−4,5 т/га, а в 2025 г. — 3,1 т/га, ячменя озимого около 4 т/га в прошлом году, а в 2025 г. — 3,3 т/га.
Высокая урожайность зерновых и зернобобовых в хозяйствах Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.
Вместе с тем в основных зерновых областях юга и востока Украины (Херсонская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская) урожайность пока не очень обнадеживающая из-за длительной засухи, нехватки влаги, поздних заморозков.
Относительно кукурузы, являющейся стратегически важной культурой для украинского агросектора, площади под ней в последние годы на уровне почти 4 млн га. Это меньше по сравнению с площадями до временной оккупации юга и востока, но валового сбора достаточно, чтобы обеспечить собственные потребности и экспорт.
По словам Гриника, ожидаемый уровень валового сбора подсолнечника — около 11,0 млн. тонн. А перерабатывающие предприятия Украины имеют мощность около 20 млн. тонн. Дефицит сырья повлечет за собой рост цены на растительное масло.
В 2024 году средние цены на семена масличных культур выросли на 32%, в этом году уже есть рост на 27% и тенденция сохраняется. Стоимость одной тонны подсолнечника может составлять от 26,5 тыс. грн.
К тому же, спрос на украинский подсолнечник на мировом рынке будет сохраняться. Но правительство должно обеспечить наши перерабатывающие заводы и экспортировать продукты переработки, что поднимает их экономическую эффективность за счет добавленной стоимости.
Напомним, в этом году дополнительным вызовом для аграриев юга стало нашествие саранчи. Наибольшее количество вредителя наблюдается в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях.
Кроме саранчи, в Украине появился еще один вредитель, повреждающий пасленовые культуры.
